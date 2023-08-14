تشكيل النصر - في غياب رونالدو وتاليسكا.. ماني يقود المواجهة ضد قائدي ليفربول

الإثنين، 14 أغسطس 2023 - 20:28

كتب : FilGoal

ساديو ماني - النصر

أعلن لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر عن تشكيله لمواجهة الاتفاق في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

ويغيب كريستيانو رونالدو نجم "العالمي" للإصابة التي تعرض لها في نهائي بطولة كأس العرب للأندية الأبطال أمام الهلال.

فيما يغيب عدة عناصر على رأسهم تاليسكا هداف الفريق في الموسم الماضي من الدوري السعودي برصيد 20 هدفا.

وجاء ذلك بسبب أن النصر توج بالبطولة العربية يوم السبت، أي قبل يومين من انطلاقته في دوري روشن.

فيما يتواجد السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول السابق في قيادة هجوم النصر.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: نواف بوشل - محمد آل فتيل - مختار علي - جيسلان كونان

خط الوسط: عبد الله الخيبري - علي الحسن - عبد المجيد الصليهم

خط الهجوم: عبد العزيز العليوة - عبد الرحمن غريب - ساديو ماني

البدلاء: أمين بخاري - وليد عبد الله - محمد قاسم - محمد صهلولي - أيمن يحيى - خالد الغنام - سامي النجعي - عبد الفتاح آدم.

ويلعب الاتفاق تحت قيادة ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول ومدرب رينجرز وأستون فيلا السابق، فيما انضم لهم جوردان هندرسون قائد ليفربول السابق أيضا.

ساديو ماني النصر الدوري السعودي الاتفاق ستيفن جيرارد جوردان هندرسون
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