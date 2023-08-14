أحمد مصطفى أساسي مع الأخدود أمام الشباب في ختام افتتاحية الدوري السعودي

الإثنين، 14 أغسطس 2023 - 20:28

كتب : FilGoal

أحمد مصطفى - سموحة

يقود المصري أحمد مصطفى تشكيل الأخدود الأساسي في المباراة الختامية للجولة الافتتاحية من الدوري السعودي.

أحمد مصطفى

النادي : الأخدود

الأخدود

وكان أحمد مصطفى قد انتقل إلى الأخدود على سبيل الإعارة من سموحة.

ويلعب الأخدود أمام الشباب في ختام منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي.

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ويقام في نفس التوقيت مواجهة بين النصر والاتفاق.

وكان الشباب قد شارك في منافسات البطولة العربية للأندية والتي أقيمت في السعودية.

وودع الشباب منافسات البطولة العربية من نصف النهائي أمام الهلال.

وانضم أحمد مصطفى إلى الأخدود السعودي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

اللاعب البالغ 25 عاما سبق له ارتداء قمصان الداخلية وبتروجت والإسماعيلي قبل أن ينضم لسموحة الموسم المنقضي.

ولا يعد مصطفى غريبا عن السعودية إذ وُلد بها ويمتلك مصطفى تجربتين في السعودية بقميصي أبها والعدالة، وارتدى قميص الفريقين في 9 مباريات بالدوري وكأس الملك.

كما خاض تجربة احترافيه في صفوف جينت البلجيكي في 2018 لعب خلالها مباراة واحدة فقط.

وفي الدوري المصري خاض اللاعب 101 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع 6.

وتأهل الأخدود للدوري السعودي من دوري يلو حيث يمثل مدينة نجران ويقود البرتغالي جورج ميندونكا.

الدوري السعودي أحمد مصطفى الأخدود
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