اتحاد جدة يستهل مشوار الدفاع عن لقب الدوري السعودي بثلاثية أمام الرائد

الإثنين، 14 أغسطس 2023 - 20:21

كتب : FilGoal

اتحاد جدة ضد الرائد

استهل نادي اتحاد جدة مشواره الدفاع عن لقب الدوري السعودي (دوري روشن) بفوز بثلاثة أهداف دون مقابل أمام الرائد.

وافتتح عبد الرازق حمد الله أهداف اتحاد جدة في دوري هذا الموسم.

وشهد اللقاء غياب طارق حامد لاعب وسط منتخب مصر عن قائمة اتحاد جدة مع ضم نونو سانتو المدير الفني للفريق ثمانية أجانب آخرين.

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وتشير التقارير السعودية إلى اقتراب رحيل طارق حامد لنادي ضمك والذي يلعب في الدوري السعودي أيضا.

وصف المباراة

بدأ اللقاء بسيطرة من اتحاد جدة على الكرة ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى الرائد.

وأهدر الجزائري أمير سعيود انفرادا محققا في الدقيقة الثامنة ليحرم الرائد من التقدم مبكرا.

وكاد كريم بنزيمة أن يفتتح أهدافه في الدوري السعودي بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 27 ولكن أعلى العارضة.

وألغى حكم اللقاء هدفا لفريق الرائد في الدقيقة 39 عن طريق كريم بركاوي بسبب التسلل.

وظهرت سيطرة اتحاد جدة منذ بداية الشوط الثاني بحثا عن افتتاح التسجيل.

وأهدر لاعبو اتحاد جدة فرصة هدف محقق في الدقيقة 51 بعدما مرت الكرة أمام بنزيمة ثم وصلت إلى حمد الله المنفرد بالشباك ولكن خارج المرمى.

ونجح حمد الله في افتتاح التسجيل لاتحاد جدة في الدقيقة 59 بعد تمريرة من بنزيمة، وراوغ المهاجم المغربي دفاع الرائد قبل أن يسدد في الشباك.

وأنقذت عارضة جروهي حارس مرمى اتحاد جدة فريقه من التعادل في الدقيقة 63 أمام تسديدة بركاوي.

ونجح كورنادو في تسجيل ثاني أهداف اتحاد جدة في الدقيقة 73 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

وقتل كورنادو المباراة في الدقيقة 80 بثاني أهدافه وثالث أهداف المباراة بتسديدة أخرى من داخل منطقة الجزاء.

ويلعب اتحاد جدة مباراة الجولة الثانية في الدوري السعودي أمام الطائي مساء السبت المقبل.

الدوري السعودي في السعودية اتحاد جدة
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