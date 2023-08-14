مصدر من وزارة الرياضة يكشف لـ في الجول إلغاء العمومية غير العادية لنادي الزمالك.. والموقف الحالي

قررت وزارة الشباب والرياضة إلغاء الجمعية العمومية غير العادية لنادي الزمالك.

وكان من المقرر عقد الجمعية العمومية غير العادية يوم الجمعة، وتم إلغائها بسبب عدم اكتمال الإجراءات القانونية.

وكشف مصدر من وزارة الرياضة لـ FilGoal.com: "قررت الوزارة إلغاء الجمعية العمومية غير العادية لنادي الزمالك والتي كان من المقرر عقدها يوم الجمعة بسبب عدم اكتمال الإجراءات القانونية".

وأوضح "كانت ستختص الجمعية العمومية بالنظر في تعديل لائحة النادي".

وتابع "الزمالك يحتاج لجمعية عمومية عادية يتم من خلالها وضع بند اكتمال المناصب الشاغرة في مجلس الإدارة ومن بينها مقعد الرئيس بعد عزل مرتضى منصور بسبب أحكام قضائية".

وكشف المصدر "أقصى موعد للإعلان عن الجمعية العمومية يوم 31 أكتوبر المقبل على أن تقام الجمعية العمومية خلال 45 يوم من تاريخ الإعلان".

وواصل "حال ترشح مرتضى منصور مجددا سوف يتم عرض أمره على اللجان القانونية لدراسة صحة موقفه من عدمه".

واختتم المصدر تصريحاته "حتى الآن لم يتقدم الزمالك بطلب رسمي للوزارة من أجل الحصول على قرض مالي كبير من أحد البنوك كما يتردد".