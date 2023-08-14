الأهلي يطالب اتحاد الكرة بحضور الجماهير بالسعة الكاملة

الإثنين، 14 أغسطس 2023 - 19:51

كتب : حسام نور الدين

جماهير الأهلي في مباراة فيوتشر

كشف النادي الأهلي عن مخاطبة الاتحاد المصري لكرة القدم بطلب حضور الجماهير بالسعة الكاملة لكافة مباريات الموسم المقبل.

وطالب الأهلي في خطابه لاتحاد الكرة بالتواصل مع الجهات الأمنية للحضور الجماهير بالسعة الكاملة.

وجاء بيان الأهلي كالآتي:

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"أرسل النادي الأهلي خطابا اليوم الإثنين إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه التواصل مع الجهات الأمنية للموافقة على الحضور الجماهير بالسعة الكاملة لكافة المباريات في الموسم الجديد".

"ويأتي ذلك بعد التجارب العديدة الناجحة على مدار المواسم الماضية، والدور الكبير لرجال الأمن الموقرين الذين يستحقون التحية والتقدير على الجهود التي بذلوها وكانوا وراء النجاحات التي أعادت الروم للملاعب من جديد".

"أكد النادي الأهلي في خطابه أن الجهات الأمنية التي تعاونت مع كل عناصر المنظومة وأسهمت في نجاح المسابقات الرياضية في اللعبات المختلفة، لن تتأخر كعادتها في تلبية طلب الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة في كل المباريات".

"الحضور الجماهيري يلعب دورا رئيسيا في تصنيف المسابقات الكروية على المستوى القاري، وتحديدا قيمتها التسويقية بالإضافة إلى حاجة الأندية للعوائد الإيجابية من وراء مساندة جماهيرها".

وكان الأهلي قد توج خلال الموسم الماضي بخمسة ألقاب، إذ حصد الدوري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا وثنائية السوبر المصري.

ومن المقرر أن يستهل الأهلي مشواره في الموسم الجديد بخوض منافسة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وتشير التقارير إلى الاستقرار على خوض منافسات السوبر الإفريقي في السعودية.

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