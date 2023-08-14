أمير مرتضى منصور يعتذر عن عدم الترشح لعضوية رابطة الأندية كممثل الزمالك

الإثنين، 14 أغسطس 2023 - 19:48

كتب : إبراهيم رمضان

أمير مرتضى منصور

أعلن أمير مرتضى منصور اعتذاره عن عدم الترشح لعضوية رابطة الأندية كممثل عن نادي الزمالك، وذلك في خطاب رسمي إلى وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم.

وجاء نص الخطاب كالتالي:

علمت أثناء سفري أن نادي الزمالك أرسل خطابا إلى الاتحاد يتضمن ترشيحي لعضوية رابطة الأندية وهذا شرف كبير أن أنتمي لكيان كبير مثل نادي الزمالك وأتوجه بالشكر للسادة المسؤولين الذين قادموا بترشيحي.

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ولكني أعتذر عن قبول أي منصب داخل رابطة الأندية المصرية المحترفة وذلك لانشغالي بظروف عملي كمحام، ولذلك اعتذرت عن الاستمرار في منصبي كمشرف عام على فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك بعد 5 سنوات في هذا المنصب.

فبرجاء إبلاغ السادة في رابطة الإندية باعتذاري عن عدم الترشح مع تمنياتي للرابطة والكرة المصرية بالتوفيق.

وكان نادي الزمالك قد رشح أمير مرتضى منصور ليكون ممثلا للنادي في رابطة الأندية المصرية المحترفة، حسبما سبق وأن علم FilGoal.com.

وترشح أمير مرتضى المشرف العام على الكرة في الزمالك على حساب خالد رفعت ممثل النادي في الرابطة خلال الموسمين الماضيين.

وأغلق باب الترشح يوم الأحد 13 أغسطس الجاري لقبول الترشيحات من الأندية.

وأوضح اتحاد الكرة أن إجراء الانتخابات لاختيار مجلس إدارة لرابطة الأندية المحترفة سيكون يوم 15 أغسطس من الشهر الجاري بمقره.

وتواجد أحمد دياب في منصب رئيس لرابطة الأندية المصرية المحترفة خلال الموسمين الماضيين.

ونظّمت الرابطة منافسات الدوري المصري للمرة الأولى في موسم 2021-2022 عقب تشكيلها.

أمير مرتضى منصور الدوري المصري رابطة الأندية الزمالك
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