خبر في الجول - الأهلي يوافق على رحيل محمد شريف.. قيمة الانتقال وشرط جزائي للأندية المصرية الأخرى

الإثنين، 14 أغسطس 2023 - 19:05

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - المقاولون - هدف محمد شريف

يقترب محمد شريف مهاجم النادي الأهلي من إتمام خطوة الانتقال إلى نادي الخليج السعودي.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي قد وافق على بيع شريف للنادي السعودي مقابل 1.5 مليون دولار.

وسينضم اللاعب لناديه الجديد بعقد مدته موسمين مع خيار التمديد لموسم ثالث، حيث تسير الصفقة في مرحلة الرتوش الأخيرة، بعد أن حضر علاء الهمل رئيس نادي الخليج واجتمع مع اللاعب في أحد الفنادق إلى القاهرة.

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كما علم FilGoal.com أن شريف وافق على وضع شرط جزائي في حالة العودة لمصر عبر ناد آخر غير الأهلي، بناء على طلب النادي الأحمر.

المهاجم صاحب الـ 27 عاما نجح خلال الموسم الحالي في تسجيل 14 هدفا في 46 مباراة شارك بهم بجميع البطولات.

محمد شريف انضم لصفوف الأهلي في يناير 2018 قادما من صفوف وادي دجلة.

وخرج شريف على سبيل الإعارة لنادي إنبي في موسم 2019 – 2020.

وعاد شريف لصفوف الأهلي في صيف 2020 وشارك إجمالا في 151 مباراة وسجل 58 هدفا وصنع 11 آخرين.

وكان عقد شريف مع الأهلي يمتد حتى صيف 2024.

الأهلي محمد شريف الدوري المصري الخليج السعودي
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