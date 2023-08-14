عكاظ: مستمر في السعودية.. طارق حامد إلى ضمك

الإثنين، 14 أغسطس 2023 - 18:27

كتب : FilGoal

طارق حامد - اتحاد جدة والترجي في كأس العرب

لا يزال مصير طارق حامد غامضا للموسم الجديد ولم يتم حسمه بشكل رسمي.

وأشارت تقارير سعودية في وقت سابق إلى خروج لاعب الوسط المصري من حسابات اتحاد جدة بعد ضم الثنائي نجولو كانتي وفابينو.

وكشفت صحيفة عكاظ السعودية وفقا لمصادرها عن استمرار طارق حامد في دوري روشن السعودي والاتفاق على الانتقال إلى ضمك.

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وأوضح التقرير أن طارق حامد اتفق مع ضمك على الانتقال لمدة موسم واحد مع خيار التجديد لموسم آخر.

وأشار التقرير إلى أن حسم انتقال طارق حامد إلى ضمك يأتي بعد مفاوضات قادها سعد الشهراني المشرف العام على الكرة بالفريق.

وغاب طارق حامد عن مواجهة اتحاد جدة أمام الرائد في افتتاح مباريات الدوري السعودي.

ويعاني طارق من إصابة قوية في الوجه تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه في البطولة العربية للأندية.

ويملك اتحاد جدة ثمانية أجانب بخلاف طارق حامد وأحمد حجازي وهم كالتالي: البرازيليون مرسيلو جروهي، وفابينيو، ورومارينيو، وإيجور كورونادو، والبرتغالي جوتا، والفرنسيان نجولو كانتي وكريم بنزيمة، والمغربي عبد الرزاق حمد الله.

وتحوم الشكوك حول استمرار طارق حامد مع اتحاد جدة السعودي في الموسم الجديد.

ويحظى الدولي المصري باهتمام من قبل الوحدة السعودي وبيراميدز، حسب تقارير سعودية بالإضافة إلى نادي العربي القطري.

يذكر أن أحمد حجازي قائد الاتحاد يعاني من إصابة بقطع في الرباط الصليبي منذ نهاية الموسم الماضي، وتم رفع اسمه من قائمة الفريق خلال النصف الأول من الموسم الجديد.

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