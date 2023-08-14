مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: الاختيار بين موعدين لقرعة الدوري

استقرت رابطة الأندية المصرية على الاختيار بين موعدين لإجراء قرعة منافسات الموسم الجديد من الدوري المصري 2023 -2024.

ويشهد الموسم المقبل تواجد الصاعدين حديثا زد وبلدية المحلة والجونة، بينما هبطت أندية حرس الحدود وأسوان وغزل المحلة.

وكشف مصدر من رابطة الأندية لـ FilGoal.com: "استقرت رابطة الأندية على أحد يومي 7 أو 9 من شهر سبتمبر المقبل موعدا لإجراء قرعة الدوري المصري".

وتابع المصدر "سيتم الإعلان بشكل رسمي عن الموعد النهائي غدا الثلاثاء".

واختتم المصدر تصريحاته "تشهد مراسم القرعة الكشف عن كافة التفاصيل الخاصة بالمسابقة ومواعيدها".

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري للمرة الثالثة والأربعين في تاريخه في الموسم المنقضي.

وكشفت رابطة الأندية في وقت سابق على أن إقامة النسخة الجديدة من الدوري في الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر.

واختتمت منافسات الموسم المنقضي من الدوري المصري بمواجهة الأهلي ضد المصري في 26 يوليو الماضي.