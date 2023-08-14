انتهت في السعودية - أبها (1)-(3) الهلال.. الرائد (0)-(3) الاتحاد

الإثنين، 14 أغسطس 2023 - 17:53

كتب : FilGoal

الهلال ضد اتحاد جدة

تتواصل منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن، الدوري السعودي الممتاز.

وتقام مواجهتان في نفس التوقيت، إذ يستضيف أبها فريق الهلال بينما اتحاد جدة يحل ضيفا على الرائد.

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الرائد (0)-(3) اتحاد جدة

نهاية المباراة

ق80 جووووووووول كورنادو

ق73 جوووووول رائع من كورنادو

ق63 العارضة تنقذ مرمى الاتحاد من تسديدة بركاوي

ق59 جوووووووول حمد الله يفتتح التسجيل لاتحاد جدة بصناعة بنزيمة

ق51 هدف محقق يضيع لاتحاد جدة من على خط المرمى، حمد الله يهدر في المرمى الخالي

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق39 هدف غير محتسب لفريق الرائد بسبب تسلل على كريم بركاوي

ق27 بنزيمة يهدر التقدم بتسديدة من خارج منطقة الجزاء ولكن أعلى العارضة

ق8 أمير سعيود يهدر انفرادا

انطلاق المباراة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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أبها (1)-(3) الهلال

نهاية المباراة

ق77 جووووووول مالكوم هاتريك

ق55 جووووووول مالكوم مجددا بتسديدة تغالط حارس المرمى

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق33 جووووووول عالمي سعد بقير يتعادل لأبها

ق31 جووووووول مالكوم يفتتح التسجيل للهلال

انطلاق المباراة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

الدوري السعودي في السعودية اتحاد جدة الهلال دوري روشن
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