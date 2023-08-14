كرة سلة - انتصار وخسارة في مشوار سيدات مصر لمنافسات السلسلة العالمية 3×3 ببولندا

الإثنين، 14 أغسطس 2023 - 17:46

كتب : محمد سمير

منتخب سيدات مصر - كرة سلة 3×3

اختتم منتخب سيدات مصر لكرة السلة 3×3 منافسات في بطولة السلسلة العالمية والتي أقيمت في بولندا.

وحقق منتخب مصر انتصارا على ماليزيا بينما خسر أمام أوكرانيا في المباراة الافتتاحية.

وضمت قائمة منتخب السيدات كل من ثريا محمد ونادين سلعاوي ورنيم الجداوي وأسرار ماجد.

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وفشل منتخب سيدات مصر 3×3 في التأهل إلى الدور الرئيسي بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة إذ يتأهل صاحب المركز الأول فقط.

وخسر منتخب سيدات مصر المباراة الافتتاحية أمام أوكرانيا بنتيجة 12-21.

بينما حقق الانتصار على ماليزيا بنتيجة 21-10، ولم يكن ذلك كافيا بعد تأهل أوكرانيا بالعلامة الكاملة.

ويواصل منتخب سيدات مصر لكرة السلة 3×3 مشواره في السلسلة العالمية بجولة جديدة في إسبانيا.

وتقام البطولة الثانية في إسبانيا يومي 18 و19 من الشهر نفسه.

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