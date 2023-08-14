تشكيل اتحاد جدة - غياب طارق حامد ضد الرائد وظهور أول لفابينيو.. وحمد الله بجوار بنزيمة

الإثنين، 14 أغسطس 2023 - 17:09

كتب : FilGoal

بنزيمة

أعلن نونو سانتو المدير الفني لفريق اتحاد جدة تشكيل فريقه أمام الرائد في الدوري السعودي يوم الاثنين.

ويحل حامل لقب الدوري ضيفا على الرائد في الجولة الافتتاحية لموسم الدوري السعودي.

سانتو قرر استبعاد طارق حامد من قائمة الفريق التي تواجه الرائد.

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ويعاني طارق من إصابة قوية في الوجه تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه في البطولة العربية للأندية.

ويشارك البرازيلي فابينيو في التشكيل الأساسي ضد الرائد بعدما غاب عن مباريات البطولة العربية لعدم تسجيله في قائمة الفريق.

ويشهد التشكيل الأساسي مشاركة 7 محترفين وجلوس الثامن على مقاعد البدلاء، وهو جواو فيليبي "جوتا".

وجاء تشكيل اتحاد جدة لمباراة الرائد كالتالي:-

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حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

الدفاع: مهند النشقيطي - أحمد شراحيلي - مدالله العليان - أحمد بامسعود.

الوسط: فابينيو - إيجور كورنادو - نجولو كانتي.

الهجوم: رومارينهو - كريم بنزيمة - عبدالرزاق حمد لله.

اتحاد جدة فابينيو نجولو كانتي كريم بنزيمة طارق حامد عبد الرزاق حمد الله نونو سانتو الرائد
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