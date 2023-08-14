الشباب السعودي يضم بطل أمم إفريقيا

الإثنين، 14 أغسطس 2023 - 16:58

كتب : FilGoal

الشباب السعودي

أعلن نادي الشباب السعودي يوم الاثنين تعاقده مع السنغالي حبيب ديالو لاعب ستراسبورج.

وخضع ديالو للكشف الطبي صباح الاثنين لدى أحد المراكز الطبية المختصة في الرياض.

أوضح المركز الإعلامي بنادي الشباب، أن ديالو قد وصل الأحد إلى الرياض، بعد الاتفاق المبدئي مع الإدارة الشبابية.

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ومن المتوقع أن يحضر البالغ من العمر 28 عاما مواجهة الشباب الافتتاحية أمام الأخدود ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في مدرجات ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

عقد ديالو مع ستراسبورج كان يمتد حتى يونيو 2025.

وانضم ديالو إلى الشباب بعد منافسة مع لانس وساليرنيتانا على ضمه هذا الصيف، حسب تقارير فرنسية.

ولعب ديالو 103 مباريات مع ستراسبورج وسجل خلالها 41 هدفا.

وعلى الصعيد الدولي، لعب ديالو 18 مباراة مع أسود التيرانجا.

وكان ضمن قائمة السنغال التي توجت بكأس الأمم الإفريقية الأخيرة.

حبيب ديالو الشباب ستراسبورج السنغال
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