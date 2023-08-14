خالد بيبو: أفشة وقع على بياض مع الأهلي

كشف خالد بيبو مدير الكرة في الأهلي عن توقيع محمد مجدي "أفشة" صانع ألعاب الفريق على عقود تجديده دون شروط.

وقال بيبو في تصريحات نشرها موقع الأهلي: "أفشة وقع على بياض وترك التقدير المالي للنادي".

وأضاف "الأهلي بالتأكيد يقدر كل أبنائه الذين يساهمون في رفعة شأنه في كافة المحافل".

وأعلن الأهلي تجديد تعاقد أفشة لمدة 3 مواسم مقبلة بخلاف الموسم المتبقي في تعاقده السابق مع النادي.

وبذلك سيستمر أفشة مع الأهلي حتى نهاية موسم 2026-2027.

وانضم أفشة البالغ من العمر 27 عاما لصفوف الأهلي في عام 2019 قادما من بيراميدز.

ومع الأهلي فاز أفشة بالدوري المصري مرتين وكأس مصر مرتين والسوبر المصري 3 مرات.

ودوري أبطال إفريقيا 3 مرات والسوبر الإفريقي مرتين، كما شارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية 3 مرات وحصل على البرونزية مرتين.

ولعب أفشة مع الاهلي 187 مباراة سجل خلالها 34 هدفا وصنع 39 هدفا.