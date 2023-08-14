خالد بيبو: أفشة وقع على بياض مع الأهلي
الإثنين، 14 أغسطس 2023 - 16:33
كتب : حسام نور الدين
كشف خالد بيبو مدير الكرة في الأهلي عن توقيع محمد مجدي "أفشة" صانع ألعاب الفريق على عقود تجديده دون شروط.
محمد مجدي أفشة
النادي : الأهلي
وقال بيبو في تصريحات نشرها موقع الأهلي: "أفشة وقع على بياض وترك التقدير المالي للنادي".
وأضاف "الأهلي بالتأكيد يقدر كل أبنائه الذين يساهمون في رفعة شأنه في كافة المحافل".
وأعلن الأهلي تجديد تعاقد أفشة لمدة 3 مواسم مقبلة بخلاف الموسم المتبقي في تعاقده السابق مع النادي.
وبذلك سيستمر أفشة مع الأهلي حتى نهاية موسم 2026-2027.
وانضم أفشة البالغ من العمر 27 عاما لصفوف الأهلي في عام 2019 قادما من بيراميدز.
ومع الأهلي فاز أفشة بالدوري المصري مرتين وكأس مصر مرتين والسوبر المصري 3 مرات.
ودوري أبطال إفريقيا 3 مرات والسوبر الإفريقي مرتين، كما شارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية 3 مرات وحصل على البرونزية مرتين.
ولعب أفشة مع الاهلي 187 مباراة سجل خلالها 34 هدفا وصنع 39 هدفا.