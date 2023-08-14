الاتحاد الآسيوي يقرر تعديل شكل بطولاته القارية.. وجوائر مالية ضخمة

أعلن المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تعديل شكل المسابقات القارية للأندية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني الذي عقده المكتب التنفيذي يوم الاثنين عبر تقنية فيديو الاتصال، برئاسة سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وستحمل بطولة المستوى الأعلى للأندية في قارة آسيا، والتي تضم أفضل 24 نادياً، تسمية دوري أبطال آسيا للنخبة ACLE.

في حين أن بطولة المستوى الثاني التي تضم 32 نادياً ستحمل اسم دوري أبطال آسيا 2.

وتم إطلاق اسم كأس التحدي الآسيوي على بطولة المستوى الثالث التي تضم 20 نادياً.

وذكر الاتحاد الآسيوي في بيان نشره عبر موقعه وجاء على النحو التالي:

نحو دخول عصر جديد في بطولات الأندية الآسيوية، نكشف عن أسماء البطولات الـ3 الجديدة للأندية، إلى جانب رفع قيمة الجوائز المالية المقدمة للأندية الـ76 المشاركة، وإطلاق دوري أبطال آسيا للسيدات.

وتأتي هذه المبادرات الـ3 الجديدة، بهدف الارتقاء بكرة القدم الآسيوية إلى مستويات أعلى، وتعزيز نمو اللعبة، وإدماج المزيد من الأطراف، وبحيث سيتم تطبيق التغييرات اعتبارا ًمن موسم 2024-2025.

يلتزم الاتحاد القاري بتوفير منصة بطولات أندية ذات قيمة تجارية أعلى للاتحادات الوطنية الأعضاء، والاقتراب أكثر من الجماهير المتحمسة في القارة الآسيوية.

وستحمل بطولة المستوى الأعلى للأندية في قارة آسيا، والتي تضم أفضل 24 نادياً، تسمية دوري أبطال آسيا للنخبة ACLE، في حين أن بطولة المستوى الثاني التي تضم 32 نادياً ستحمل اسم دوري أبطال آسيا 2، وتم إطلاق اسم كأس التحدي الآسيوي على بطولة المستوى الثالث التي تضم 20 نادياً.

في المقابل، يحصل الفريق الفائز بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة على جائزة مالية مقدارها 12 مليون دولار، وبفارق كبير عن جائزة 4 مليون دولار التي يحصل عليها الفائز بلقب دوري أبطال آسيا 2023-2024.

أما الفريق الخاسر في نهائي البطولة الجديدة فسوف يحصل على جائزة مالية مقدارها 6 ملايين دولار، بفارق 4 ملايين دولار عن نسخة هذا العام، والبالغة 2 مليون دولار. كما أن بطولتي دوري أبطال آسيا 2 وكأس التحدي الآسيوي سوف تشهدان زيادة في الجوائز المالية والمزايا.

وتشهد بطولة دوري أبطال آسيا للسيدات منافسة قوية، من خلال مشاركة الأندية المؤهلة في الاتحادات الوطنية التي تحصل على دعوة للمشاركة، وهي تشتمل على جوائز مالية سوف يتم الإعلان عن تفاصيلها في الوقت المناسب. وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قام بتنظيم بطولتين تجريبيتين للأندية عامي 2021 و2022، في حين تقام النسخة الثالثة في وقت لاحق من العام الجاري.

بطولة دوري أبطال آسيا شهدت رفع قيمة الجائزة المالية لأكثر من الضعف من 1.5 مليون دولار عام 2015 إلى 4 ملايين دلار عام 2018، وكذلك تم رفع قيمة جائزة كأس الاتحاد الآسيوي من 350 ألف دولار عام 2015 إلى 1.5 مليون دولار عام 2018. وفي عام 2019 قام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم برفع قيمة بدل السفر في كلتا البطولتين على امتداد كل المراحل.

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