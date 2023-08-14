الأهلي يجدد تعاقد أفشة

أعلن النادي الأهلي تجديد تعاقد محمد مجدي "أفشة" لاعب وسط الفريق لمدة 3 مواسم مقبلة.

ويأتي تجديد تعاقد أفشة بخلاف الموسم المقبل والمتبقي في تعاقده السابق مع الأهلي.

وبذلك سيستمر أفشة مع الأهلي حتى نهاية موسم 2026-2027.

وانضم أفشة البالغ من العمر 27 عاما لصفوف الأهلي في عام 2019 قادما من بيراميدز.

ومع الأهلي فاز أفشة بالدوري المصري مرتين وكأس مصر مرتين والسوبر المصري 3 مرات.

ودوري أبطال إفريقيا 3 مرات والسوبر الإفريقي مرتين، كما شارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية 3 مرات وحصل على البرونزية مرتين.

ولعب أفشة مع الاهلي 187 مباراة سجل خلالها 34 هدفا وصنع 39 هدفا.