الأهلي يجدد تعاقد أفشة
الإثنين، 14 أغسطس 2023 - 16:21
كتب : حسام نور الدين
أعلن النادي الأهلي تجديد تعاقد محمد مجدي "أفشة" لاعب وسط الفريق لمدة 3 مواسم مقبلة.
محمد مجدي أفشة
النادي : الأهلي
ويأتي تجديد تعاقد أفشة بخلاف الموسم المقبل والمتبقي في تعاقده السابق مع الأهلي.
وبذلك سيستمر أفشة مع الأهلي حتى نهاية موسم 2026-2027.
وانضم أفشة البالغ من العمر 27 عاما لصفوف الأهلي في عام 2019 قادما من بيراميدز.
ومع الأهلي فاز أفشة بالدوري المصري مرتين وكأس مصر مرتين والسوبر المصري 3 مرات.
ودوري أبطال إفريقيا 3 مرات والسوبر الإفريقي مرتين، كما شارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية 3 مرات وحصل على البرونزية مرتين.
ولعب أفشة مع الاهلي 187 مباراة سجل خلالها 34 هدفا وصنع 39 هدفا.
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