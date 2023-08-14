جارديان: ليفربول يتوصل لاتفاق مع ساوثامبتون لضم لافيا ولكن

الإثنين، 14 أغسطس 2023 - 15:19

كتب : FilGoal

روميو لافيا لاعب ساوثامبتون

أفادت جريدة ذا جارديان أن ليفربول وافق على دفع 60 مليون جنيه إسترليني لساوثامبتون من أجل التعاقد مع روميو لافيا هذا الصيف.

ويحاول ليفربول ضم اللاعب قبل تشيلسي الذي اقترب بشدة من ضم موسيس كايسيدو لاعب وسط برايتون بعد حرب عروض بين الناديين.

وأوضح التقرير أن ليفربول هو النادي الوحيد إلى الآن الذي اتفق مع ساوثامبتون على ضم لافيا. ولذلك سيتعين على تشيلسي رفع عرضه.

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وتحاول إدارة ليفربول إقناع البلجيكي بتفضيل الانتقال إلى الريدز على الانضمام لتشيلسي، حسب التقرير.

فيما يحاول تشيلسي أيضًا التعاقد مع لافيا وقدم عرضا بقيمة 55 مليون جنيه إسترليني لشراء البلجيكي يوم الجمعة الماضي.

بعدها رفع ليفربول عرضه لليفيا ليلة الأحد، بعد أن رفض في السابق دفع أكثر من 45 مليون جنيه إسترليني، حسب ذا جارديان.

وفاجأ تشيلسي نظيره ليفربول في صفقة التعاقد مع روميو لافيا لاعب وسط ساوثامبتون، كما اقترب من الحصول على خدمات كايسيدو.

ويسعى ليفربول لضم لاعب خط وسط جديد بعد رحيل العديد من نجوم الوسط هذا الصيف، ويستهدف ضم لافيا.

وبحسب "سكاي سبورت" فإن تشيلسي قدم عرضا بقيمة 48 مليون جنيه إسترليني لضم لافيا.

وأوضحت التقارير أن من المتوقع رفض العرض ولكنه قريب من تقييم ساوثامبتون البالغ 50 مليون إسترليني.

وأشارت التقارير وقتها إلى أن المحادثات قد تتسارع بين تشيلسي وساوثامبتون لحسم الصفقة.

ورفض ساوثامبتون 3 عروض قدمها ليفربول لضم لاعب خط الوسط، ومن المتوقع أن يتوصل الطرفان لاتفاق، حسب تقارير عديدة.

ساوثامبتون يسعى للحصول على 50 مليون جنيه إسترليني مقابل التخلي عن البالغ من العمر 19 عاما.

ذا أثليتك ذكرت في وقت سابق أن ساوثامبتون رفض عرضا من ليفربول بقيمة 37 مليون جنيه إسترليني لضم روميو لافيا قبل أن يرسل الريدز عرضا جديدا ويتم رفضه أيضا.

صاحب الـ 19 عاما يلعب في ساوثامبتون منذ صيف 2022 قادما من مانشستر سيتي.

البلجيكي لعب مع ساوثامبتون خلال 34 مباراة وسجل هدفا في جميع المسابقات.

وتعاقد ليفربول حتى الآن مع الثنائي، أليكسيس ماك اليستر قادما من برايتون، ودومينيك سوبوسلاي قادما من لايبزج.

فيما تخلي عن نابي كيتا وأليكس أوكسليد تشامبرلين وجيمس ميلنر وجودرن هندرسون وفابينيو.

وافتتح ليفربول الدوري الإنجليزي بمواجهة تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج والتي انتهت بالتعادل 1-1

روميو لافيا ليفربول تشيلسي ساوثامبتون
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