خبر في الجول - الاتحاد السكندري يدرس العروض المقدمة لـ إبراهيم حسن

لا يمانع نادي الاتحاد السكندري رحيل لاعبه إبراهيم حسن خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

إبراهيم حسن النادي : الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري

وعلم FilGoal.com أن إدارة نادي الاتحاد السكندري في الوقت الحالي تدرس العروض المقدمة لشراء إبراهيم حسن.

وذلك بعد موافقة الجهاز الفني بقيادة طارق العشري على رحيل اللاعب.

ويرى طارق العشري أن إبراهيم حسن لا يتناسب مع طريقة الفريق الجديدة ولذلك لا يمانع رحيله.

واستبعد الجهاز الفني للاتحاد السكندري بقيادة طارق العشري، إبراهيم حسن من تدريبات الفريق في الفترة الماضية.

إبراهيم حسن البالغ من العمر 32 عاما بدأ مسيرته مع نادي الإسماعيلي وانضم منه لصفوف الزمالك ثم بيراميدز وأخيرا الاتحاد السكندري.

ومع الاتحاد لعب 55 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع مثلها.