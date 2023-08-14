الصفقة السادسة.. البنك الأهلي يضم معاذ الحناوي
الإثنين، 14 أغسطس 2023 - 14:43
كتب : عمرو نبيل
أعلن نادي البنك الأهلي التعاقد رسميا مع معاذ الحناوي لاعب غزل المحلة السابق في صفقة انتقال حر.
معاذ الحناوي
النادي : البنك الأهلي
ووقع المدافع معاذ الحناوي على عقود انضمامه للبنك الأهلي لمدة موسمين.
وأصبح الحناوي سادس صفقات البنك الأهلي استعدادا للموسم المقبل.
وتعاقد البنك الأهلي مع كل من جريندو وحسن شاهين وأحمد مدبولي وسيرجي أكا وأيمن أشرف.
الحناوي انضم للمحلة في عام 2021 وخاض موسمين مع الفريق وخلالهم شارك في 66 مباراة.
وأنهى البنك الأهلي دوري الموسم الماضي في المركز الـ 12 برصيد 39 نقطة.
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