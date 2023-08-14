استبعاد طارق حامد من مواجهة الرائد في الدوري السعودي

أوضحت جريدة الرياضية السعودية أن نونو سانتو مدرب اتحاد جدة قرر استبعاد طارق حامد من قائمة الفريق التي تواجه الرائد يوم الاثنين.

ويحل حامل لقب الدوري ضيفا على الرائد في الجولة الافتتاحية لموسم الدوري السعودي.

وأفادت الرياضية أن سانتو أبعد طارق حامد من القائمة التي غادرت مساء الأحد إلى بريدة، استعدادا لهذه المواجهة.

على أن يكون أجانب الفريق الثمانية كالتالي: البرازيليون مرسيلو جروهي، وفابينيو، ورومارينيو، وإيجور كورونادو، والبرتغالي جوتا، والفرنسيان نجولو كانتي وكريم بنزيمة، والمغربي عبد الرزاق حمد الله.

ويعاني طارق من إصابة قوية في الوجه تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه في البطولة العربية للأندية.

وأشار التقرير إلى أن البرازيلي فابينيو سيشارك في التشكيل الأساسي ضد الرائد.

وتحوم الشكوك حول استمرار طارق حامد مع اتحاد جدة السعودي في الموسم الجديد.

ويحظى الدولي المصري باهتمام من قبل الوحدة السعودي وبيراميدز، حسب تقارير سعودية.

يذكر أن أحمد حجازي قائد الاتحاد يعاني من إصابة بقطع في الرباط الصليبي منذ نهاية الموسم الماضي، وتم رفع اسمه من قائمة الفريق خلال النصف الأول من الموسم الجديد.

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