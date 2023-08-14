أستون فيلا: التوقيع مع عمر خضر نقلة لأكاديمية النادي.. واللاعب قابل أوناي إيمري

الإثنين، 14 أغسطس 2023 - 14:09

كتب : FilGoal

عمر خضر

كشف نادي أستون فيلا عن تفاصيل الفترة التي قضاها الموهبة المصرية عمر خضر قبل التعاقد معه بشكل رسمي.

عمر خضر

النادي : أستون فيلا

أستون فيلا

وأعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي التعاقد مع اللاعب الشاب المصري عمر خضر قادما من نادي زد.

وكتب النادي عبر موقعه الرسمي: "التوقيع مع عمر خضر يعد بمثابة إنقلاب كبير لأكاديمية أستون فيلا، اللاعب المصري الدولي تحت 17 عاما جذب الانتباه والإعجاب من الأندية في جميع أنحاء قارة أوروبا وخارجها".

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وأضاف "عمر خضر خلال وقت سابق من هذا الشهر التقى بنجوم الفريق الأول لـ أستون فيلا والمدرب أوناي إيمري".

وكشف أستون فيلا أن عمر خضر سينضم لصفوف الفريق في 1 يوليو من عام 2024 المقبل عندما يبلغ من العمر 18 عاما وسيوقع على عقد طويل الأجل.

يأتي ذلك بعدما قضى اللاعب فترة معايشة مع أستون فيلا في الفترة الماضية.

وكشف أستون فيلا عن التعاقد مع عمر خضر بحضور أحمد المحمدي قائد منتخب مصر وأستون فيلا السابق.

وقضى عمر خضر بعض الوقت في مركز تدريبات أستون فيلا في وقت سابق من الشهر الحالي، حيث قام بزيارة مركز الأداء العالي والتقى بنجوم الفريق الأول ومدرب الفريق أوناي إيمري. وكان برفقة أسطورة النادي أحمد المحمدي.

عمر خضر نادي زد أستون فيلا
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