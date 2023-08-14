أستون فيلا يتعاقد مع الموهبة المصرية عمر خضر

الإثنين، 14 أغسطس 2023 - 13:54

كتب : FilGoal

عمر خضر

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي التعاقد مع اللاعب الشاب المصري عمر خضر قادما من نادي زد.

وكشف أستون فيلا أن عمر خضر وقع مع النادي على استمارة ما قبل توقيع العقود الرسمية الخاصة باللاعبين المحترفين.

على أن يوقع في 1 يوليو من عام 2024 المقبل على تعاقد طويل الأجل مع أستون فيلا، ولذلك يكون بلغ من العمر 18 عاما.

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يأتي ذلك بعدما قضى اللاعب فترة معايشة مع أستون فيلا في الفترة الماضية.

وكشف أستون فيلا عن التعاقد مع عمر خضر بحضور أحمد المحمدي قائد منتخب مصر وأستون فيلا السابق.

ويمثل هذا الاتفاق أول توقيع للاعب منذ أن أبرم أستون فيلا ونادي زد اتفاقية تعاون في وقت سابق من هذا العام.

وقضى عمر خضر بعض الوقت في مركز تدريبات أستون فيلا في وقت سابق من الشهر الحالي، حيث قام بزيارة مركز الأداء العالي والتقى بنجوم الفريق الأول ومدرب الفريق أوناي إيمري. وكان برفقة أسطورة النادي أحمد المحمدي.

أستون فيلا عمر خضر زد
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