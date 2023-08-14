الإخبارية السعودية: الهلال أتم صفقة نيمار.. خضع للكشف الطبي ويرتدي رقم 10

أفادت قناة الإخبارية السعودية أن نادي الهلال السعودي أتم صفقة ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكانت شبكة جلوبو البرازيلية قد ذكرت أن الهلال السعودي توصل لاتفاق مع باريس صباح يوم الاثنين بشأن صفقة نيمار.

وبعدها ذكرت القناة الحكومية السعودية أن نادي الهلال اتفق بشكل رسمي مع النجم البرازيلي نيمار في صفقة انتقال قياسية.

وأوضحت القناة أن عقد البرازيلي نيمار مع الهلال يمتد لموسمين مع وجود بند إلزامي لمشاركته مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة

وأضافت أن البرازيلي سيرتدي الرقم 10 مع فريقه الجديد الهلال.

وينظم الهلال حفلا لتقديم لاعبه الجديد البرازيلي نيمار لجماهيره هذا الأسبوع في استاد الملك فهد الدولي، حسب الإخبارية.

فيما أشارت شبكة أخبار "ذا أثليتك" أن نيمار خضع للكشف الطبي يوم الاثنين مع الهلال السعودي.

وذكرت معظم التقارير أن الهلال سيضم النجم البرازيلي نيمار مقابل 100 مليون يورو يحصل عليها باريس سان جيرمان.

ليكون بذلك انتقال نيمار من باريس إلى الهلال السعودي هو أغلى صفقة في التاريخ خارج الأندية الأوروبية.

ومن المنتظر أن يحصل نيمار على راتب يبلغ 320 مليون يورو مع الهلال خلال عقده الذي يمتد لموسمين.

ومع انتقال نيمار من باريس سان جيرمان إلى السعودية ينهي بذلك مسيرته في الملاعب الأوروبية التي امتدت 10 سنوات، بواقع 6 مواسم مع باريس و4 مع برشلونة الإسباني.

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