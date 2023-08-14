زد يتعاقد مع عبد الله مجدي

الإثنين، 14 أغسطس 2023 - 13:41

كتب : أحمد الخولي

عبد الله مجدي

أعلن نادي زد التعاقد رسميا مع عبد الله مجدي لاعب وسط بيراميدز لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وضم زد حتى الآن كل من، محمد إسماعيل من إنبي، الجامبي محمد سوانيه، والتنزاني محسني ماليما، وجرجس مجدي من إنبي، ومعط ماجاسا لاعب نادي الجمارك الموريتاني.

زد حتى الآن أبرم العديد من الصفقات أبرزها شادي حسين وعلي لطفي ومصطفى سعد ومصطفى فوزي ومحمد أشرف وأحمد سيد عبد النبي وحمدي ياسر من الأهلي.

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وسبق لزد أن شارك في الدوري المصري الممتاز من قبل ولكن تحت مسمى نادي مصر.

وانضم عبد الله مجدي البالغ من العمر 26 عاما إلى بيراميدز في عام 2021 قادما من مصر للمقاصة.

وفي الموسم الماضي مع بيراميدز لعب عبد الله مجدي 18 مباراة سجل خلالها هدف.

عبد الله مجدي زد
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