‎الزمالك يعلن شفاء محمود علاء وجاهزيته لفترة الإعداد

أعلن نادي الزمالك شفاء محمود علاء من الإصابة بمتزق في الكاحل التي أبعدته عن الفريق في البطولة العربية.

محمود علاء النادي : الزمالك الزمالك

وعاد محمود علاء إلى الزمالك بعد نهاية إعارته مع الاتحاد السكندري في الموسم الماضي.

وأنهى المدافع برنامجه التأهيلي في الفترة الماضية وأصبح جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية مع بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

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وأصبح محمود علاء جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة في التدريبات الجماعية عقب بدء فترة الإعداد بعدما اطمأن الجهاز الطبي على تماثله للشفاء من الإصابة بنسبة 100%.

وودع الزمالك البطولة العربية التي أقيمت في السعودية من دور المجموعات.

ويبدأ الزمالك فترة الإعداد في الجزء الأخير من شهر أغسطس الجاري استعدادا للموسم الجديد.