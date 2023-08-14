أول تجربة خارج إنجلترا.. تشامبرلين ينضم إلى بشكتاش

الإثنين، 14 أغسطس 2023 - 12:56

كتب : FilGoal

أليكس تشامبرلين

أعلن نادي بشكتاش التركي يوم الاثنين ضم أليكس أوكسليد تشامبرلين لاعب ليفربول السابق.

تشامبرلين انضم لبشكتاش في صفقة انتقال حر.

وذلك بعدما انتهى عقده مع ليفربول بنهاية الموسم الماضي.

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اللاعب وافق على الراتب المعروض عليه من بشكتاش وخضع لفحص طبي قبل توقيع العقود.

التجربة هي الأولى لتشامبرلين خارج إنجلترا بعد سنوات من اللعب مع ساوثامبتون وأرسنال وليفربول.

وأوضحت تقارير عديدة أن تشامبرلين رفض الانتقال للعب في الدوري السعودي في الموسم الجديد.

كما كان قريبا من الانضمام لصفوف أستون فيلا لكن الصفقة لم تتم، وفقا للتقارير.

صاحب الـ 29 عاما انضم لصفوف ليفربول منذ صيف 2017 قادما من أرسنال.

وخاض تشامبرلين 145 مباراة وسجل 18 هدفا وصنع 15 آخرين بجميع المسابقات.

تشامبرلين بشكتاش ليفربول
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