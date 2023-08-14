إسباني واختار إسبانيا.. ريال مدريد يضم كيبا

الإثنين، 14 أغسطس 2023 - 12:18

كتب : FilGoal

كيبا أريزابالاجا - وست هام ضد تشيلسي

أعلن نادي ريال مدريد يوم الاثنين ضم الإسباني كيبا أريزابالاجا حارس تشيلسي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

كيبا

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد
تشيلسي

وأفاد النادي في بيان: "ريال مدريد توصل لاتفاق مع تشيلسي لضم الحارس كيبا على سبيل الإعارة لموسم واحد".

سيدفع ريال مدريد مبلغ مليون يورو لتشيلسي مقابل هذه الإعارة التي لا تشمل بند أحقية الشراء.

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وانضم كيبا للملكي من أجل تعويض تيبو كورتوا الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وكان يان كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ قد أكد يوم الأحد أن ناديه كان على وشك التعاقد مع الإسباني كيبا أريزابالاجا حارس تشيلسي، لكن الأخير اختار الانضمام لريال مدريد.

وقال دريسن في مؤتمر تقديم هاري كين لوسائل الإعلام يوم الأحد: "كنا قريبين من ضم كيبا وأردنا تقديمه اليوم لكنه إسباني واختار ريال مدريد".

وفضل كيبا أريزابالاجا حارس مرمى تشيلسي الانتقال إلى إسبانيا بالتحديد لصفوف ريال مدريد بدلا من بايرن ميونيخ الألماني، حسبما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأفاد التقرير بأن كيبا أوقف عملية انتقاله إلى بايرن ميونيخ الألماني لأنه يفضل الانضمام لصفوف ريال مدريد.

لكن كيبا يريد الانضمام إلى ريال مدريد على سبيل الإعارة وليس بشكل نهائي، وكذلك دون وجود شرط إلزام الشراء للنادي الإسباني.

وكل ذلك من أجل أن يحدد الحارس الإسباني مستقبله الموسم المقبل واختيار المكان الأنسب له.

وحدث أول اتصال من ريال مدريد بالحارس كيبا يوم الخميس الماضي، وذلك من أجل انضمامه لصفوف الملكي لتعويض تيبو كورتوا الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

أما بايرن ميونيخ يسعى لضم حارس مرمى أيضا بسبب إصابة مانويل نوير التي ستبعده عدة شهور عن الملاعب، وبعد رحيل الحارس الآخر يان سومير إلى إنتر ميلان الإيطالي.

كيبا البالغ من العمر 28 عاما انضم لتشيلسي في 2018 قادما من أتلتيك بلباو الإسباني مقابل 80 مليون جنيه إسترليني كأغلى حارس مرمى في تاريخ كرة القدم.

ومن المتوقع أن يخرج كيبا من حسابات ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتشيلسي هذا الموسم بعدما تعاقد مع الإسباني روبرتو سانشيز لدعم مركز حراسة المرمى.

كيبا ريال مدريد تشيلسي بايرن ميونيخ
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