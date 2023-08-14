وكيل كايسيدو لـ في الجول: ما فعله تشيلسي طبيعي.. فهو أغلى صفقة في الكرة الإنجليزية

الإثنين، 14 أغسطس 2023 - 11:56

كتب : حسام أحمد

مويسيس كايسيدو - برايتون

كشف أوسكار رودريجيز وكيل مويسيس كايسيدو لاعب وسط برايتون والذي اقترب من ارتداء قميص تشيلسي مستجدات الصفقة الأهم في الوقت الحالي للكرة الإنجليزية.

وقال رودريجيز لـFilGoal.com: "كايسيدو أجرى الكشف الطبي مع تشيلسي أمس الأحد والصفقة ستتم بشكل رسمي اليوم".

وأضاف "الصفقة كلفت تشيلسي 115 مليون جنيه إستيرليني وعقد كايسيدو سيكون لعام 2031 مع خيار التمديد لموسم إضافي".

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وواصل "من الطبيعي أن يريد تشيلسي مدة تعاقد طويلة، فهي أغلى صفقة في تاريخ الكرة الإنجليزية".

وأصبح الإعلان الرسمي فقط هو من يفصل الإكوادوري موسيس كايسيدو عن الانتقال لصفوف تشيلسي في صفقة قياسية.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة "سكاي سبورت" أن اللاعب سينتقل مقابل 115 مليون جنيه إسترليني ما يجعله أغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وسيوقع لاعب الوسط البالغ 21 على عقد يمتد حتى 2031 مع خيار التمديد لموسم إضافي.

ليفربول كان قد توصل لاتفاق مع برايتون لضم كايسيدو مقابل 110 مليون جنيه إسترليني وفقا لما ذكرته شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية متفوقا على عرض تشيلسي بفارق 10 ملايين فقط.

لكن قرر كايسيدو الالتزام بوعده مع تشيلسي بعد الاتفاق على تفاصيل تعاقده الشخصية منذ شهر مايو الماضي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "جارديان" الإنجليزية في وقت سابق فإن تشيلسي لم يستسلم بعد في رغبته في ضم اللاعب الإكوادوري.

وأوضح التقرير أن تشيلسي كان ينوي التقدم بعرض جديد أكبر مما قدمه ليفربول ليضم كايسيدو.

لكن الأزمة كانت أن برايتون كان قد حدد نهاية يوم الخميس الماضي موعدا نهائيا للأندية الراغبة في التقدم بعروض لضم كايسيدو مؤكدا أنه سيختار أعلى عرض منهم وهو ما نجح ليفربول في الوصول إليه.

وكان يورجن كلوب مدرب ليفربول أعلن في مؤتمر صحفي توصل ناديه لاتفاق بالفعل مع برايتون لضم كايسيدو لكنه لم يكشف عن موعد الفحص الطبي.

اللاعب صاحب الـ21 عاما انضم إلى برايتون قادما من إنديبندينتي الأرجنتيني في عام 2021.

وخاض كايسيدو مع برايتون 53 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع ثلاثة.

كايسيدو تشيلسي الدوري الإنجليزي
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