تصل لنصف مليون ريال.. الاتحاد السعودي يهدد المتجاوزين والمختلسين بغرامات ضخمة

الإثنين، 14 أغسطس 2023 - 11:52

كتب : FilGoal

الدوري السعودي

اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم تعديلات لائحة الانضباط والأخلاق للموسم الرياضي 2023-2024.

التعديلات وجهت تهديدات قوية لمن يفكر في تجاوز سلطاته أو الاختلاس.

تستهدف التعديلات حظر إساءة استخدام السلطة واختلاس الأموال، حيث تشتمل العقوبة على الغرامات المالية والحرمان من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم.

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وجاء أبرز ما في هذه التعديلات حسب جريدة عكاظ:

- يُمنع على كل شخص خاضع لأحكامها اختلاس أي أموال راجعة للفيفا، أو للاتحاد الآسيوي، أو الاتحاد السعودي لكرة القدم، أو الرابطات، أو الأندية، سواء كان الاختلاس بشكل مباشر أو غير مباشر، بصفة شخصية أو بواسطة أشخاص آخرين، المخالف سيُعاقب بغرامة مالية مناسبة لا تقل عن 500 ألف ريال، إضافة إلى الحرمان من أي نشاط يتعلق بكرة القدم، لمدة لا تزيد على 5 سنوات.

- يُمنع على كل شخص خاضع لأحكامها إساءة استخدام السلطة بأيّ شكل من الأشكال، بهدف الحصول على أي منفعة، وعلى سبيل المثال لا الحصر سواء كان لتحقيق أغراض خاصة أو أرباح مادية لنفسه مباشرة أو بواسطة أشخاص آخرين. ويعاقب المخالف بغرامة مالية مناسبة لا تقل عن 50 ألف ريال، إضافة إلى الحرمان من أي نشاط يتعلق بكرة القدم، لمدة لا تزيد على سنتين.

- يتم احتساب مبلغ المنافع المحققة أو الأموال المختلسة ضمن مبلغ الغرامة. ويشدد في العقوبة إذا كان مرتكب المخالفة شاغلًا لمنصبٍ عالٍ في كرة القدم، ويشدّد في العقوبة كذلك بحسب أهمية المنفعة المحققة، أو المبلغ المختلس.

وأوجبت اللائحة على أي شخص خاضع لأحكامها - ودون أي تأخير أو احتجاج بأي مبررات - أن يقدم تقريراً إلى اللجنة القضائية المختصة عن أي مخالفة، مؤكدة أن عدم الالتزام بواجب الإبلاغ عن السلوك المخالف لأحكام اللائحة يعتبر مخالفة تستوجب العقوبة، وتعاقب لجنة الانضباط والأخلاق أي مخالفة لهذه المادة بغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف ريال، وللجنة في الحالات الخطرة أن توقع عقوبات إضافية.

الدوري السعودي الاتحاد السعودي لكرة القدم
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