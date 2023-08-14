جلوبو: الصفقة الأغلى خارج أوروبا.. الهلال يتوصل لاتفاق مع باريس لضم نيمار

توصل نادي الهلال السعودي لاتفاق مع باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل شراء نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وذكرت قناة جلوبو البرازيلية أن الهلال السعودي توصل لاتفاق مع باريس صباح اليوم الأحد بشأن صفقة نيمار.

على أن يضم الهلال النجم البرازيلي نيمار مقابل 100 مليون يورو يحصل عليها باريس سان جيرمان.

ليكون بذلك انتقال نيمار من باريس إلى الهلال السعودي هو أغلى صفقة في التاريخ خارج الأندية الأوروبية.

ومن المنتظر أن يحصل نيمار على راتب يبلغ 320 مليون يورو مع الهلال خلال عقده الذي يمتد لموسمين.

ويقدم الهلال عرضه الأخير والرسمي إلى سان جيرمان يوم الأربعاء المقبل بعد اتفاق الطرفين على جميع البنود.

على أن يخضع نيمار للكشف الطبي في نادي الهلال يوم الإثنين المقبل.

ومع انتقال نيمار من باريس سان جيرمان إلى السعودية ينهي بذلك مسيرته في الملاعب الأوروبية التي امتدت 10 سنوات، بواقع 6 مواسم مع باريس و4 مع برشلونة الإسباني.