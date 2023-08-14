في الجول يكشف المرشحين لانتخابات رابطة الأندية المصرية المحترفة 2023-24

الإثنين، 14 أغسطس 2023 - 01:26

كتب : أحمد الخولي

رابطة أندية الدوري المصري - بيان رسمي

أغلق باب الترشح لانتخابات رابطة الأندية المصرية المحترفة لموسم 2023-2024.

وأوضح اتحاد الكرة أن إجراء الانتخابات لاختيار مجلس إدارة لرابطة الأندية المحترفة سيكون يوم 15 أغسطس من الشهر الجاري بمقره.

ويكشف FilGoal.com قائمة المرشحين لانتخابات رابطة الأندية المصرية المحترفة لموسم 2023-2024:

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - أمير مرتضى مرشح الزمالك في انتخابات رابطة الأندية المحترفة خبر في الجول - الزمالك يبدأ مفاوضات تجديد فتوح ومحمد صبحي خبر في الجول - القناة يتمم اتفاقه لضم الإخميمي اتحاد السلة يكشف موقف القيد وديون الأندية.. وسبب مشاركة الأهلي في أكثر من بطولة خارجية

الأهلي: عماد متعب

الزمالك: أمير مرتضى منصور

زد: حسين أبو السعود

المصري: شريف صالح

طلائع الجيش: خالد شكري

المقاولون العرب: أحمد هاشم

عدد من الأندية: أحمد دياب

اتحاد الكرة: لم يحسم قراره بمرشحيه الإثنين

وأغلق باب الترشح يوم الأحد 13 أغسطس الجاري لقبول الترشيحات من الأندية.

وتواجد أحمد دياب في منصب رئيس لرابطة الأندية المصرية المحترفة خلال الموسمين الماضيين.

ونظّمت الرابطة منافسات الدوري المصري للمرة الأولى في موسم 2021-2022 عقب تشكيلها.

أعلن أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة في وقت سابق تغيير اسم الدوري المصري بداية من الموسم المقبل بعد بيع حقوق المسابقة.

واستحوذت شركة النيل العقارية على حقوق الدوري المصري ولمدة 3 مواسم مقبلة.

وقال أحمد دياب في مؤتمر الإعلان عن حقوق الدوري الجديد: "الدوري المصري من الموسم القبل ولمدة 3 مواسم سيكون اسمه (دوري النيل) بعد شراء شركة النيل حقوق الدوري".

وأضاف "درع الدوري المصري الجديد يتم تصنيعه حاليا في إنجلترا وسيحصل عليه بطل الدوري في الموسم المقبل".

وأتم تصريحاته "مصر ستستضيف جمعية عامة لروابط الأندية العالمية بنهاية العام المقبل وبحضور أكبر روابط الأندية مثل الإنجليزي والإسباني".

رابطة الأندية المصرية المرشحون لانتخابات رابطة الأندية المصرية الدوري المصري
نرشح لكم
خبر في الجول - الزمالك يبدأ مفاوضات تجديد فتوح ومحمد صبحي خبر في الجول - أمير مرتضى مرشح الزمالك في انتخابات رابطة الأندية المحترفة ذهبي وتكريم خالد بشارة.. الجونة يعلن شعاره الجديد خبر في الجول - الجونة يتمم اتفاقه لضم هاني عادل الأجنبي الرابع.. أرناوفي مومبولي إلى زد خبر في الجول - زد يتمم اتفاقه لاستعارة قطة من بيراميدز وكيله لـ في الجول: بلدية المحلة يتعاقد مع عبد الله محمود الأجنبي الثالث.. الاتحاد السكندري يضم الحبيب حسن
أخر الأخبار
في الجول يكشف المرشحين لانتخابات رابطة الأندية المصرية المحترفة 2023-24 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - حل أزمة الزمالك مع اتحاد اليد والاستعداد للسفر إلى البطولة العربية ساعة | كرة يد
خبر في الجول - الزمالك يبدأ مفاوضات تجديد فتوح ومحمد صبحي ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - أمير مرتضى مرشح الزمالك في انتخابات رابطة الأندية المحترفة ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - القناة يتمم اتفاقه لضم الإخميمي ساعة | ميركاتو
اتحاد السلة يكشف موقف القيد وديون الأندية.. وسبب مشاركة الأهلي في أكثر من بطولة خارجية 2 ساعة | كرة سلة
طرد لاعبين ومدرب.. برشلونة يتعثر في أولى جولات الدفاع عن لقب الدوري أمام خيتافي 2 ساعة | الدوري الإسباني
رومانو: تمت.. كايسيدو إلى تشيلسي حتى 2031 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - فيفا يمنح كهربا مهلة جديدة لسداد غرامة الزمالك 2 "ردا على ما أثاره رئيس النادي السابق" بيان من شيكابالا إلى جماهير الزمالك لتوضيح بعض النقاط 3 تقرير: محمد شريف ينتقل لـ الخليج السعودي 4 في الجول يكشف قائمة الأهلي الأولية - كريم وليد على رأس 31 لاعبا لموسم 2023-24