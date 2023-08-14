في الجول يكشف المرشحين لانتخابات رابطة الأندية المصرية المحترفة 2023-24

أغلق باب الترشح لانتخابات رابطة الأندية المصرية المحترفة لموسم 2023-2024.

وأوضح اتحاد الكرة أن إجراء الانتخابات لاختيار مجلس إدارة لرابطة الأندية المحترفة سيكون يوم 15 أغسطس من الشهر الجاري بمقره.

ويكشف FilGoal.com قائمة المرشحين لانتخابات رابطة الأندية المصرية المحترفة لموسم 2023-2024:

الأهلي: عماد متعب

الزمالك: أمير مرتضى منصور

زد: حسين أبو السعود

المصري: شريف صالح

طلائع الجيش: خالد شكري

المقاولون العرب: أحمد هاشم

عدد من الأندية: أحمد دياب

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وأغلق باب الترشح يوم الأحد 13 أغسطس الجاري لقبول الترشيحات من الأندية.

وتواجد أحمد دياب في منصب رئيس لرابطة الأندية المصرية المحترفة خلال الموسمين الماضيين.

ونظّمت الرابطة منافسات الدوري المصري للمرة الأولى في موسم 2021-2022 عقب تشكيلها.

أعلن أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة في وقت سابق تغيير اسم الدوري المصري بداية من الموسم المقبل بعد بيع حقوق المسابقة.

واستحوذت شركة النيل العقارية على حقوق الدوري المصري ولمدة 3 مواسم مقبلة.

وقال أحمد دياب في مؤتمر الإعلان عن حقوق الدوري الجديد: "الدوري المصري من الموسم القبل ولمدة 3 مواسم سيكون اسمه (دوري النيل) بعد شراء شركة النيل حقوق الدوري".

وأضاف "درع الدوري المصري الجديد يتم تصنيعه حاليا في إنجلترا وسيحصل عليه بطل الدوري في الموسم المقبل".

وأتم تصريحاته "مصر ستستضيف جمعية عامة لروابط الأندية العالمية بنهاية العام المقبل وبحضور أكبر روابط الأندية مثل الإنجليزي والإسباني".