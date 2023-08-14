خبر في الجول - حل أزمة الزمالك مع اتحاد اليد والاستعداد للسفر إلى البطولة العربية

توصل نادي الزمالك لحل أزمته مع الاتحاد المصري لكرة اليد ومن ثم المشاركة بصورة طبيعية في البطولة العربية للأندية.

ويستعد الزمالك للمشاركة في البطولة العربية لأندية كرة اليد بداية من الأربعاء 16 أغسطس الجاري والمؤهلة إلى منافسات كأس العالم للأندية سوبر جلوب.

وتقام منافسات كأس العالم للأندية في السعودية أيضا في نوفمبر المقبل.

وعلم FilGoal.com أن اجتماع مجلس إدارة الزمالك قد أسفر عن توصل لاتفاق مع الاتحاد المصري لكرة اليد على جدولة المستحقات.

وأبلغ الزمالك الاتحاد المصري لكرة اليد بدفع جزء من المستحقات المتأخرة عليه لصالح الاتحاد بالإضافة لجزء من مستحقات الثنائي جيمس باركر المحترف السابق وماتيو جارالدا المدير الفني السابق.

ومن المقرر أن تغادر بعثة فريق يد الزمالك إلى السعودية الإثنين من أجل المشاركة في البطولة العربية للأندية.

أزمة الزمالك واتحاد اليد

وكان عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد قد كشف عن 4 عوائق أمام الزمالك للمشاركة في البطولة العربية أو قيد لاعبيه.

وأشار عمرو صلاح إلى أن الزمالك عليه مديونيات بما يقدر بـ 22 مليون جنيه مصري تقريبا.

وأوضح أمين صندوق الاتحاد المصري في تصريحات تليفزيونية "الزمالك مديون بـ 90 ألف يورو لمدربه الإسباني السابق والمبلغ ذاته للمحترف الأرجنتيني وهو ما يوازي 8.5 ملايين جنيه تقريبا".

وتابع "الزمالك مدان إلى اتحاد كرة اليد بمبلغ 7.5 مليون جنيه بالإضافة إلى ستة ملايين مستحقات متأخرة للاعبين".

وشدد عمرو صلاح في تصريحاته أن جدولة المستحقات أمر غير مطروح وأن الأمر سيحل حين يدفع المستحقات المتأخرة عن طريق إحضار صور التحويل البنكي للمدرب والمحترف السابقين من أجل إرسالها للاتحاد الدولي.

وتستضيف السعودية البطولة العربية لأندية كرة اليد خلال الفترة من 16 إلى 27 أغسطس الجاري والمؤهلة إلى منافسات كأس العالم للأندية.

ويقع الزمالك في المجموعة الثانية رفقة فرق الهدى السعودي، والعربي الكويتي، ووفاق عين التوتة الجزائري، والشعلة اليمني.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأوائل من كل مجموعة إلى الدور التالي، ليلعب الفرق دور ربع النهائي بنظام خروج المغلوب حتى النهائي.

ويصعد بطل تلك البطولة للمشاركة في فعاليات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في السعودية أيضا ولكن في نوفمبر المقبل.