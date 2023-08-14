خبر في الجول - الزمالك يبدأ مفاوضات تجديد فتوح ومحمد صبحي

اتخذ مجلس إدارة الزمالك قرارا هاما بخصوص مستقبل فريق كرة القدم في الفترة المقبلة.

وعلم FilGoal.com أن المجلس قرر في اجتماعه بدء مفاوضات تجديد ثنائي الفريق أحمد فتوح ومحمد صبحي.

ومن المنتظر أن تبدأ التحركات لحسم الملفين خلال الساعات المقبلة.

وينتهي عقد الظهير أحمد فتوح في صيف 2024.

أما الحارس محمد صبحي فينتهي عقده في 2025.

فتوح من ناشئين الزمالك وتدرج في صفوفه، وخرج معارا إلى سموحة لمدة موسم في 2019.

صاحب الـ25 عاما شارك هذا الموسم في 28 مباراة رفقة الزمالك. سجل فيهم ثلاثة أهداف وصنع 5 آخرين.

ويملك فتوح 22 مباراة دولية رفقة منتخب مصر، سجل فيهم هدفا واحدا، وصنع آخر.

أما صبحي فقد سبق له اللعب في صفوف بتروجت والاتحاد السكندري وفاركو.

الحارس الدولي كان في قائمة منتخب مصر لكأس أمم إفريقيا الأخيرة في الكاميرون، والتي انتهت باحتلال الفراعنة للمركز الثاني.