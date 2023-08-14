خبر في الجول - أمير مرتضى مرشح الزمالك في انتخابات رابطة الأندية المحترفة

الإثنين، 14 أغسطس 2023 - 01:17

كتب : أحمد شوقي صلاح

أمير مرتضى منصور

رشّح نادي الزمالك أمير مرتضى منصور ليكون ممثلا للنادي في رابطة الأندية المصرية المحترفة، حسبما FilGoal.com.

ويترشح أمير مرتضى المشرف العام على الكرة في الزمالك على حساب خالد رفعت ممثل النادي في الرابطة خلال الموسمين الماضيين.

وأغلق باب الترشح يوم الأحد 13 أغسطس الجاري لقبول الترشيحات من الأندية.

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وأوضح اتحاد الكرة أن إجراء الانتخابات لاختيار مجلس إدارة لرابطة الأندية المحترفة سيكون يوم 15 أغسطس من الشهر الجاري بمقره.

وتواجد أحمد دياب في منصب رئيس لرابطة الأندية المصرية المحترفة خلال الموسمين الماضيين.

ونظّمت الرابطة منافسات الدوري المصري للمرة الأولى في موسم 2021-2022 عقب تشكيلها.

أعلن أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة في وقت سابق تغيير اسم الدوري المصري بداية من الموسم المقبل بعد بيع حقوق المسابقة.

واستحوذت شركة النيل العقارية على حقوق الدوري المصري ولمدة 3 مواسم مقبلة.

وقال أحمد دياب في مؤتمر الإعلان عن حقوق الدوري الجديد: "الدوري المصري من الموسم القبل ولمدة 3 مواسم سيكون اسمه (دوري النيل) بعد شراء شركة النيل حقوق الدوري".

وأضاف "درع الدوري المصري الجديد يتم تصنيعه حاليا في إنجلترا وسيحصل عليه بطل الدوري في الموسم المقبل".

وأتم تصريحاته "مصر ستستضيف جمعية عامة لروابط الأندية العالمية بنهاية العام المقبل وبحضور أكبر روابط الأندية مثل الإنجليزي والإسباني".

أمير مرتضى منصور رابطة الأندية المصرية
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