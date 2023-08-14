خبر في الجول - القناة يتمم اتفاقه لضم الإخميمي

الإثنين، 14 أغسطس 2023 - 00:48

كتب : عمرو نبيل

خالد الإخميمي

أتم نادي القناة اتفاقه لضم خالد الإخميمي لاعب وسط غزل المحلة في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده.

وحسبما علم FilGoal.com فأن الإخميمي وقع على عقد يمتد لمدة 3 سنوات.

لاعب الوسط البالغ 27 عاما خاض 70 مباراة بقميص غزل المحلة في الدوري المصري سجل هدفين وصنع 4.

أخبار متعلقة:
الثامن.. أحمد مجدي يعود إلى غزل المحلة الرابع.. غزل المحلة يتعاقد مع "سوداني" دوري المحترفين - غزل المحلة يضم محمود غالي الصفقة الأولى .. غزل المحلة يتعاقد مع أحمد صابر

وهبط الإخميمي رفقة المحلة في الجولة الأخيرة من الموسم المنقضي.

وأعلن القناة حتى الآن ضم 4 لاعبين حتى الآن هم الحسيني سمير من أسوان وغريب ياسر من حرس الحدود وأسامة الليبي ومحمود حكيم من بلدية المحلة.

ويستعد الفريق بقيادة سامر عبد الرحمن للمشاركة في المجموعة الأولى بالقسم الثاني من دوري المحترفين.

واحتل القناة المركز الرابع في مجموعة القاهرة خلف ز ووادي دجلة والسكة الحديد.

خالد الإخميمي غزل المحلة القناة
نرشح لكم
رومانو: تمت.. كايسيدو إلى تشيلسي حتى 2031 خبر في الجول - الجونة يتمم اتفاقه لضم هاني عادل الثامن.. أحمد مجدي يعود إلى غزل المحلة الأجنبي الرابع.. أرناوفي مومبولي إلى زد في انتظار وصوله لإتمام كل شيء.. فاسكو دا جاما يعلن انضمام باييه وادي دجلة يضم دحروج من أسوان الصفقة الرابعة.. الحسيني سمير ينضم إلى القناة خبر في الجول - زد يتمم اتفاقه لاستعارة قطة من بيراميدز
أخر الأخبار
خبر في الجول - القناة يتمم اتفاقه لضم الإخميمي 22 دقيقة | ميركاتو
اتحاد السلة يكشف موقف القيد وديون الأندية.. وسبب مشاركة الأهلي في أكثر من بطولة خارجية 33 دقيقة | كرة سلة
طرد لاعبين ومدرب.. برشلونة يتعثر في أولى جولات الدفاع عن لقب الدوري أمام خيتافي 37 دقيقة | الدوري الإسباني
رومانو: تمت.. كايسيدو إلى تشيلسي حتى 2031 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
البلاد: السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة في السعودية.. وتحديد الملعب والموعد ساعة | الكرة الإفريقية
ذهبي وتكريم خالد بشارة.. الجونة يعلن شعاره الجديد ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - الجونة يتمم اتفاقه لضم هاني عادل ساعة | الدوري المصري
روي كين لـ صلاح: اجلس واصمت.. رأيت لاعبين أفضل منك يتم استبدالهم ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - فيفا يمنح كهربا مهلة جديدة لسداد غرامة الزمالك 2 "ردا على ما أثاره رئيس النادي السابق" بيان من شيكابالا إلى جماهير الزمالك لتوضيح بعض النقاط 3 تقرير: محمد شريف ينتقل لـ الخليج السعودي 4 في الجول يكشف قائمة الأهلي الأولية - كريم وليد على رأس 31 لاعبا لموسم 2023-24