خبر في الجول - القناة يتمم اتفاقه لضم الإخميمي

أتم نادي القناة اتفاقه لضم خالد الإخميمي لاعب وسط غزل المحلة في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده.

وحسبما علم FilGoal.com فأن الإخميمي وقع على عقد يمتد لمدة 3 سنوات.

لاعب الوسط البالغ 27 عاما خاض 70 مباراة بقميص غزل المحلة في الدوري المصري سجل هدفين وصنع 4.

وهبط الإخميمي رفقة المحلة في الجولة الأخيرة من الموسم المنقضي.

وأعلن القناة حتى الآن ضم 4 لاعبين حتى الآن هم الحسيني سمير من أسوان وغريب ياسر من حرس الحدود وأسامة الليبي ومحمود حكيم من بلدية المحلة.

ويستعد الفريق بقيادة سامر عبد الرحمن للمشاركة في المجموعة الأولى بالقسم الثاني من دوري المحترفين.

واحتل القناة المركز الرابع في مجموعة القاهرة خلف ز ووادي دجلة والسكة الحديد.