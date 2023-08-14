اتحاد السلة يكشف موقف القيد وديون الأندية.. وسبب مشاركة الأهلي في أكثر من بطولة خارجية

الإثنين، 14 أغسطس 2023 - 00:37

كتب : FilGoal

فريق رجال الأهلي - كرة سلة

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