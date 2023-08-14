طرد لاعبين ومدرب.. برشلونة يتعثر في أولى جولات الدفاع عن لقب الدوري أمام خيتافي

الإثنين، 14 أغسطس 2023 - 00:33

كتب : FilGoal

بيدري ضد خيتافي

ليلة عنيفة للغاية انتهت بتعادل سلبي بين برشلونة ومضيفه خيتافي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

الموقعة شهدت 9 إنذارات وحالتي طرد داخل الملعب، وحالة خارجه أيضا بطرد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة.

ودفع الفريق الكتالوني بصفقتي الصيف في الوسط، إلكاي جوندوجان الوافد مجانا من مانشستر سيتي، وأوريول روميو القادم من ساوثامبتون.

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محاولات أولى

سدد جوندوجان بعد تمريرة من رافينيا في الدقيقة 2، ولكن تمكن الحارس دافيد سوريا من التصدي.

وفي الدقيقة 4 سدد خوانمي لاتاسا من انفراد ولكن مرت الكرة بشكل سيئ بجوار القائم، فسقط مطالبا بركلة جزاء وأمر الحكم باستمرار اللعب.

وسدد أوريول روميو كرة خطيرة في الدقيقة 26 ولكن مرت بجوار القائم.

وسقط جوندوجان مصابا في التوقيت ذاته بعد ضربة من داميان سواريز، ثم تمكن من مواصلة المباراة.

وحاول خوان إجلسياس لصالح خيتافي بتسديدة في الدقيقة 30 ولكن تصدى لها مارك أندريه تير شتيجن.

ثورة رافينيا

سدد الجناح البرازيلي رافينيا في الدقيقة 37 ولكن تألق سوريا في إبعاد الكرة.

وفي الدقيقة 38 تلقى رافينيا إنذارا بسبب مخالفة، ثم عاود التسديد في الدقيقة 40 لتصطدم الكرة بالدفاع.

انفجار رافينيا قاد لطرده في نهاية المطاف، حيث ضرب جاستون راميريز بالمرفق في الدقيقة 42 بدون كرة.

وسدد خوان إجلسياس في الدقيقة 45+5 ولكن تصدى تير شتيجن.

فيما حاول كارلس ألينيا لاعب برشلونة السابق برأسية ولكنها مرت بجوار القائم.

الطرد الثاني

مع بداية الشوط الثاني دفع برشلونة بالمغربي عبد الصمد الزلزولي بدلا من أندرياس كريستنسن، فيما أتى بورتو بدلا من كريستيان ميتروفيتش على الجانب الآخر.

وفي الدقيقة 53 سدد الزلزولي ولكن مرت الكرة فوق العارضة.

حالة الطرد الثانية أتت في الدقيقة 57 وهذه المرة في صفوف خيتافي، حيث نال خايمي ماتا يغادر الإنذار الثاني بعد تدخل عنيف ضد رونالد أراوخو.

وسدد روميو كرة خطيرة في الدقيقة 62، ولكنها مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 65 أتى بورخا مايورال وشوكو لوزانو بدلا من خوانمي لاتاسا وكارلس ألينيا.

وتعرض تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة للطرد بسبب الاعتراض على الحكم في الدقيقة 70.

فيما حل لامين يامال بدلا من أوريول روميو في صفوف برشلونة بالدقيقة 76، وتلاه جافي وأنسو فاتي بدلا من جوندوجان وبيدري في الدقيقة 79.

وسدد فاتي كرة خطيرة في الدقيقة 80 ولكنها مرت فوق العارضة.

وفي الدقائق الأخيرة طالب برشلونة بركلة جزاء بعد سقوط أراوخو داخل المنطقة، ولكن الحكم بعد المراجعة احتسبها لمسة يد على جافي.

ويواصل برشلونة منافسات الليجا باستضافة قادش على ملعب كامب نو يوم الأحد 20 أغسطس، بدون جناحه رافينيا ومدربه تشافي.

برشلونة الدوري الإسباني خيتافي رافينيا خايمي ماتا
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