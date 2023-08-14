ذهبي وتكريم خالد بشارة.. الجونة يعلن شعاره الجديد

أعلن نادي الجونة عن شعاره الجديد والذي أصبح باللون الذهبي بالكامل ويعتليه اختصار اسم "خالد بشارة".

ويعود الجونة إلى الدوري الممتاز من جديد بعد موسم واحد في الدرجة الثانية.

وعاد الجونة بعد تصدر ترتيب مجموعة الصعيد عقب صراع شرس مع لافيينا حتى الجولة الأخيرة بفارق نقطة وحيدة.

وتتواجد أحرف "KGB" أعلى الشعار في إشارة إلى خالد جلال بشارة رئيس النادي الراحل إثر حادث سير في 2020، وفي فبراير 2020 قرر نادي الجونة تغيير اسم ملعبه من استاد الجونة إلى استاد خالد بشارة.

في الممتاز

قضى الجونة 8 مواسم من قبل في بدءا من موسم 2009-10 هبط في موسم 2014-15 وعاد من جديد بعد 3 مواسم.

وظل 4 مواسم في الممتاز حتى هبط في موسم 2021-22 باحتلال المركز السادس عشر في جدول الترتيب.

وكان أفضل مركز حققه الفريق موسم 2013-2014 باحتلال المركز التاسع.

وفي موسم 2014-15 ورغم حصد 46 نقطة وهو أعلى رصيد من النقاط حققه الفريق إلا أنه هبط للدرجة الثانية.

ويعد شريف أشرف هداف الجونة التاريخي في الدوري المصري برصيد 20 هدفا.

تاريخ الجونة

تأسس نادي الجونة عام 2003 وهو مملوك لرجل الأعمال المصري سميح ساوريرس ويقع ملعبه "خالد بشارة" في مدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر.

بدأ الجونة مشواره في الدرجة الرابعة موسم 2003-2004 قضى موسما في الرابعة ثم آخر في الثالثة ثم موسمين في الدرجة الثانية ومنها للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه موسم 2008-09.

وتولى مهمة تدريبه عديد المدربين أبرزهم إسماعيل يوسف وأنور سلامة والألماني راينر تسوبيل وهشام زكريا وحمادة صدقي ورضا شحاتة والصربي نيبوشا والبرتغالي بيدرو بارني وتامر مصطفى وأخيرا أحمد مصطفى "بيبو".

وأصبح علاء عبد العال المدير الفني الجديد للفريق.

استاد خالد بشارة

في فبراير 2020 قرر نادي الجونة تغيير اسم ملعبه من استاد الجونة إلى استاد خالد بشارة.

خالد بشارة هو رئيس النادي السابق والذي توفي إثر حادث سير تعرض له في يناير 2020.

كان خالد بشارة قد تولى رئاسة مجلس إدارة الجونة منذ نوفمبر 2017.

استاد خالد بشارة -الجونة سابقا- تأسس عام 2009، ويتسع لحضور 15 ألف مشجع.

وسبق أن استضاف عدة مباريات دولية لمنتخب مصر، وقمة الأهلي والزمالك، بجانب استضافة نهائي كأس مصر عام 2013 بين الزمالك ووادي دجلة، والتي فاز فيها الزمالك بثلاثية.