خبر في الجول - الجونة يتمم اتفاقه لضم هاني عادل

الأحد، 13 أغسطس 2023 - 23:54

كتب : عمرو نبيل

هاني عادل

أتم نادي الجونة اتفاقه لضم هاني عادل ظهير غزل المحلة السابق.

وحسبما علم FilGoal.com فأن عادل سينضم لصفوف الفريق الساحلي بعقد يمتد لموسمين.

ويشارك اللاعب مع الفريق في فترة الإعداد للموسم الجديد قبل الإعلان الرسمي عن التعاقد.

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الظهير الأيمن البالغ 31 عاما بدأ مسيرته مع المحلة ثم المصري والمنصورة وطنطا وفاركو وعاد للمحلة في 2019 وحتى الموسم الماضي.

وقضى فترة احترافية موسم 2010-11 في صفوف نادي تيرانا الألباني.

واكتفى عادل بالظهور في 5 مباريات فقط الموسم الماضي.

وضم الفريق قبل ذلك كل من أليو جاتا من بترول أسيوط وحسام الصانع من البنك الأهلي وأحمد مسعود من المصري ومحمد الصباحي من وعبد الله هاشم وحسن الحطاب من شبان قنا.

وعاد الجونة إلى الدوري المصري في الموسم المقبل رفقة كل من زد وبلدية المحلة.

وكان الجونة أعلن التعاقد مع علاء عبد العال لتدريب الفريق في الموسم المقبل.

هاني عادل غزل المحلة الجونة
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