الثامن.. أحمد مجدي يعود إلى غزل المحلة

أعلن نادي غزل المحلة ضم أحمد مجدي بدءا من الموسم الجديد في صفقة انتقال حر.

ووقع مجدي على العقود لمدة موسمين بطلب من خالد عيد المدير الفني للفريق.

وضم زعيم الفلاحين كل من: أحمد حجي وعبد الرحيم عموري ومحمود غالي وأحمد صابر ومحمد مصطفى إيفا وأحمد سوداني ومحمد أحمد عبد الحميد.

ولا يعد مجدي غريبا على غزل المحلة إذ لعب للفريق بين 2007 وحتى 2013.

وانضم لصفوف سموحة ووادي دجلة والجونة والإنتاج الحربي والوحدة السعودي ومصر للمقاصة والزمالك والمقاولون العرب.

وسجل مجدي الذي يشغل مركز لاعب الوسط في الدوري المصري 7 أهداف وصنع 14 في 158 مباراة.

وقضى مجدي البالغ 33 عاما الموسم الماضي مع بايونيرز في الدرجة الثانية.