الأجنبي الرابع.. أرناوفي مومبولي إلى زد

الأحد، 13 أغسطس 2023 - 22:44

كتب : أحمد الخولي

أرناوفي مومبولي

واصل زد تدعيم صفوفه وأعلن ضم الكونغولي أرناوفي مومبولي قادما من راسينج كلوب.

ويستعد زد لخوض الموسم المقبل في الدوري الممتاز بعد تصدره ترتيب مجموعة القاهرة الموسم الماضي.

وكشف النادي أن المدافع الشاب انضم بعقد يمتد لمدة 5 سنوات.

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وضم زد حتى الآن: محمد إسماعيل من إنبي، الجامبي محمد سوانيه، والتنزاني محسني ماليما، وجرجس مجدي من إنبي، ومعط ماجاسا لاعب نادي الجمارك الموريتاني.

زد حتى الآن أبرم العديد من الصفقات أبرزها شادي حسين وعلي لطفي ومصطفى سعد ومصطفى فوزي ومحمد أشرف وأحمد سيد عبد النبي وحمدي ياسر من الأهلي.

وسبق لزد أن شارك في الدوري المصري الممتاز من قبل ولكن تحت مسمى نادي مصر.

وحسبما علم FilGoal.com فأن أحمد عاطف "قطة" لاعب بيراميدز ومنتخب مصر الأولمبي سينضم لزد على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وقضى "قطة" الموسم الماضي معارا من بيراميدز للمقاولون العرب.

ويشغل اللاعب البالغ 20 عاما مركزي الظهير والجناح الأيمن.

وخاض الموسم الماضي 26 مباراة بقميص ذئاب الجيل صنع هدفين.

وساهم مع منتخب مصر الأولمبي في التأهل لأولمبياد باريس 2024 بعدما حل وصيفا خلف المغرب في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

أرناوفي مومبولي زد راسينج كلوب الدوري المصري
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