الأجنبي الرابع.. أرناوفي مومبولي إلى زد
الأحد، 13 أغسطس 2023 - 22:44
كتب : أحمد الخولي
واصل زد تدعيم صفوفه وأعلن ضم الكونغولي أرناوفي مومبولي قادما من راسينج كلوب.
أرناوفي مومبولي
النادي : نادي زد
ويستعد زد لخوض الموسم المقبل في الدوري الممتاز بعد تصدره ترتيب مجموعة القاهرة الموسم الماضي.
وكشف النادي أن المدافع الشاب انضم بعقد يمتد لمدة 5 سنوات.
وضم زد حتى الآن: محمد إسماعيل من إنبي، الجامبي محمد سوانيه، والتنزاني محسني ماليما، وجرجس مجدي من إنبي، ومعط ماجاسا لاعب نادي الجمارك الموريتاني.
زد حتى الآن أبرم العديد من الصفقات أبرزها شادي حسين وعلي لطفي ومصطفى سعد ومصطفى فوزي ومحمد أشرف وأحمد سيد عبد النبي وحمدي ياسر من الأهلي.
وسبق لزد أن شارك في الدوري المصري الممتاز من قبل ولكن تحت مسمى نادي مصر.
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الأجنبي الرابع.. أرناوفي مومبولي إلى زد 51 دقيقة | ميركاتو