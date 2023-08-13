سلة - كيجو يتحدث عن شرف الانضمام إلى الأهلي.. ودور أجوستي وصعوبة الموسم

تحدث مصطفى كيجو لاعب منتخب مصر لكرة السلة والمنضمة حديثا إلى الأهلي لأول مرة بعد إتمام صفقة انضمامه للقلعة الحمراء.

وأعرب كيجو عن سعادته بالانضمام إلى الأهلي وهدفه تحقيق كافة الألقاب.

وقال كيجو عبر صفحة النادي الرسمية: "شرف كبير لي اللعب لصالح النادي الأهلي وهو مسؤولية كبيرة بعد الانضمام لفريق بطل حصل على كل البطولات آخر عامين".

وتابع "هدفي أن نستمر في الفوز بكل البطولات، أنت مطالب بتحقيق كل بطولة تشارك فيها مع الأهلي".

وكشف كيجو "عدت إلى مصر في نهاية شهر يونيو بعد فترة احتراف مع الشمال القطري، ولم تكن هناك مشاكل والأمر لم يستغرق أكثر من ساعة للتوقيع والانضمام إلى الأهلي".

وشدد "الأهلي منظومة كبيرة وناجحة بكل المقاييس من المدرب إلى الجهاز الإداري والطبي، وأحببت التواجد ضمن تلك المنظومة الناجحة وأتمنى أن أساعد وأدعم المكان".

أما عن القيادة الفنية فأوضح "أجوستي من أنجح المدربين الذين تعاملت معهم، وتجربتي معه كانت ناجحة وحصدت بطولتين برفقته، وهو يعلم كيف يخرج أفضل ما في كل لاعب".

وأضاف لاعب منتخب مصر "الموسم المقبل سيكون صعبا والمطلوب منا الاستمرار على القمة، لدينا موسم صعب بداية من كأس العالم ثم دوري وكأس وإفريقيا وأتمنى حصد جميع الألقاب".

وواصل "أرى أن تجربتي في الاحتراف مع الشمال القطري كانت ناجحة جدا رغم قصر المدة حوالي أربعة أشهر، ونجحنا في تحقيق الهدف المطلوب منا".

أما عن لقب كيجو فكشف "في مهرجان البراعم، مدرب من الأهلي أبدى إعجابه بطريقة لعبي وأطلق عليّ لقب كيجو نسبة إلى لاعب كان يلعب مع الأهلي في تلك الفترة ثم ارتبط ذلك الاسم بي حتى الآن".

واختتم كيجو تصريحاته "انتظر دعم جماهير النادي الأهلي، لدينا موسم طويل به العديد من البطولات وإن شاء الله أساهم ونتوج بالألقاب".