كرة يد - "التالتة تابتة".. إسبانيا تتوج بلقب مونديال الناشئين للمرة الأولى

توج منتخب إسبانيا للناشئين بلقب بطولة العالم تحت 19 عاما للمرة الأولى في تاريخه بعد التغلب على الدنمارك البطل التاريخي للبطولة.

وحصد منتخب إسبانيا اللقب بعد إخفاق مرتين سابقتين في منافسات بطولة العالم تحت 19 عاما.

وتغلب الماتادور الإسباني على الدنمارك في المباراة النهائية بنتيجة 28-23.

وكان منتخب إسبانيا قد حصد وصافة بطولة العالم للناشئين مرتين من قبل عامي 2011 و2017.

أما منتخب الدنمارك فسبق له تحقيق لقب بطولة العالم للناشئين ثلاث مرات أعوام 2007 و2011 و2013.

وينضم الماتادور الإسباني لسجل المنتخبات المتوجة بلقب كأس العالم للناشئين كسادس منتخب يحصد اللقب.

وكانت منتخب مصر حامل لقب النسخة الأخيرة والتي أقيمت في 2019 وكان ذلك على حساب ألمانيا.

وتوج منتخب الدنمارك باللقب ثلاث مرات مقابل مرتين لفرنسا ولقب وحيد لكل من مصر وكرواتيا وصربيا وأخيرا إسبانيا.

وبذلك انضم منتخب إسبانيا لقائمة الدول التي توجت بألقاب بطولة العالم على مستويات الناشئين والشباب والكبار.

وحصد الماتادور الإسباني لقب بطولة العالم للشباب تحت 21 عاما مرة واحدة عام 2017.

كما توج منتخب إسبانيا بلقب بطولة العالم للكبار مرتين عامي 2005 و2013.