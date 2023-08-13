في انتظار وصوله لإتمام كل شيء.. فاسكو دا جاما يعلن انضمام باييه
الأحد، 13 أغسطس 2023 - 22:29
كتب : FilGoal
أعلن نادي فاسكو دا جاما البرازيلي التوصل لاتفاق لضم الفرنسي ديميتري باييه في صفقة انتقال حر.
ديميتري باييه
النادي : فاسكو دا جاما
ووقع اللاعب على عقود مبدئية للانتقال لصفوف الفريق البرازيلي.
ومن المنتظر وصول باييه إلى البرازيل لإجراء الكشف الطبي وتوقيع العقود والإعلان الرسمي عن انتقاله.
ولم يكشف النادي موعد وصول باييه إلى ريو دي جانيرو عاصمة البرازيل بعد.
O 1️⃣0️⃣ VEM AÍ!
Vasco e Payet assinam pré-contrato. 🇫🇷💢
O atleta brota no Rio nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar o contrato definitivo.#VascoDaGama pic.twitter.com/EjueSfchII— Vasco da Gama (@VascodaGama) August 13, 2023
ويحتل فاسكو الذي يدربه الأرجنتيني رامون دياز المركز قبل الأخير من ترتيب الدوري البرازيلي برصيد 12 نقطة.
ومن المتوقع أن يصل اللاعب بنهاية الأسبوع وينضم لتدريبات الفريق بعقد يمتد لـ يونيو 2025.
وسيرتدي باييه القميص رقم 10، وسيكون ثاني صفقات الفريق القادمة من أوروبا بعد جاري ميديل لاعب تشيلي القادم من بولونيا الإيطالي.
وأعلن نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي في وقت سابق رحيل قائده ديميتري باييه عقب 9 مواسم ارتدى خلالها قميص النادي على فترتين.
وعاد باييه لصفوف مارسيليا في تجربة ثانية بعد انضم من وست هام في صيف 2017.
وظهر الفرنسي البالغ 36 عاما متأثرا خاصة أنه صرّح من قبل رغبته في الرحيل عن الفريق وهو فائز بأحدى الألقاب.