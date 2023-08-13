في انتظار وصوله لإتمام كل شيء.. فاسكو دا جاما يعلن انضمام باييه

الأحد، 13 أغسطس 2023 - 22:29

كتب : FilGoal

ديميتري باييه - مارسيليا

أعلن نادي فاسكو دا جاما البرازيلي التوصل لاتفاق لضم الفرنسي ديميتري باييه في صفقة انتقال حر.

ديميتري باييه

النادي : فاسكو دا جاما

فاسكو دا جاما

ووقع اللاعب على عقود مبدئية للانتقال لصفوف الفريق البرازيلي.

ومن المنتظر وصول باييه إلى البرازيل لإجراء الكشف الطبي وتوقيع العقود والإعلان الرسمي عن انتقاله.

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ولم يكشف النادي موعد وصول باييه إلى ريو دي جانيرو عاصمة البرازيل بعد.

ويحتل فاسكو الذي يدربه الأرجنتيني رامون دياز المركز قبل الأخير من ترتيب الدوري البرازيلي برصيد 12 نقطة.

ومن المتوقع أن يصل اللاعب بنهاية الأسبوع وينضم لتدريبات الفريق بعقد يمتد لـ يونيو 2025.

وسيرتدي باييه القميص رقم 10، وسيكون ثاني صفقات الفريق القادمة من أوروبا بعد جاري ميديل لاعب تشيلي القادم من بولونيا الإيطالي.

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وأعلن نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي في وقت سابق رحيل قائده ديميتري باييه عقب 9 مواسم ارتدى خلالها قميص النادي على فترتين.

وعاد باييه لصفوف مارسيليا في تجربة ثانية بعد انضم من وست هام في صيف 2017.

وظهر الفرنسي البالغ 36 عاما متأثرا خاصة أنه صرّح من قبل رغبته في الرحيل عن الفريق وهو فائز بأحدى الألقاب.

وخاض باييه 326 مباراة بقميص فريق الجنوب الفرنسي سجل خلالها 78 هدفا وصنع 95.

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وقال بابلو لونجوريا رئيس النادي: "أود شكر ديميتري على كل شيء قدمه للنادي خلال تلك السنوات".

وأضاف "فوق موهبته الاستثنائية، أحيي حبه للنادي والمشجعين والمدينة، هو رمز عن العلاقة القوية بين المدينة والمادي".

وأتم "أتمنى له الأفضل في خطوته المقبلة في حياته، سيظل دائما هذا بيته".

وبدأ باييه مسيرته مع فريق أكسلسيور ثم نانت وسانت إيتيان وليل.

وفي 2013 وحتى 2015 انتقل لصفوف مارسيليا في فترة أولى وانضم إلى وست هام الإنجليزي لمدة عامين وعاد لجنوب فرنسا مجددا.

وخسر باييه مع مارسيليا نهائي الدوري الأوروبي 2017-18 لصالح أتليتكو مدريد.

ومع منتخب فرنسا سجل 8 أهداف دولية وحل وصيفا في يورو 2016 وغاب عن كتيبة الديوك المتوجة بلقب كأس العالم 2018.

ديميتري باييه فاسكو دا جاما
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