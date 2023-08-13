انتهت في الدوري الإسباني - خيتافي (0)-(0) برشلونة

الأحد، 13 أغسطس 2023 - 22:26

كتب : FilGoal

أوريول روميو

برشلونة الدوري الإسباني خيتافي
نرشح لكم
طرد لاعبين ومدرب.. برشلونة يتعثر في أولى جولات الدفاع عن لقب الدوري أمام خيتافي تشكيل برشلونة - جوندوجان أساسي في بداية حملة الدفاع عن اللقب ريال مدريد يعلن إصابة ميليتاو بقطع في الرباط الصليبي مواعيد مباريات اليوم الأحد 13 أغسطس - صلاح في قمة تشيلسي وليفربول.. وبرشلونة في الدوري أنشيلوتي: حالة ميليتاو لا تبدو جيدة.. ولا يمكن القول إن مودريتش وكروس أصبحا من البدلاء بيلينجهام يتألق وإصابة في الدفاع.. ريال مدريد يفتتح مشوار الدوري الإسباني بالفوز على بلباو انتهت في الدوري الإسباني - أتلتيك بلباو (0)-(2) ريال مدريد تشافي: لا ضرورة للحديث عن ديمبيلي مرة أخرى.. وهذا موقف أراوخو وكريستنسن
أخر الأخبار
في الجول يكشف المرشحين لانتخابات رابطة الأندية المصرية المحترفة 2023-24 3 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - حل أزمة الزمالك مع اتحاد اليد والاستعداد للسفر إلى البطولة العربية 5 دقيقة | كرة يد
خبر في الجول - الزمالك يبدأ مفاوضات تجديد فتوح ومحمد صبحي 9 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - أمير مرتضى مرشح الزمالك في انتخابات رابطة الأندية المحترفة 12 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - القناة يتمم اتفاقه لضم الإخميمي 41 دقيقة | ميركاتو
اتحاد السلة يكشف موقف القيد وديون الأندية.. وسبب مشاركة الأهلي في أكثر من بطولة خارجية 52 دقيقة | كرة سلة
طرد لاعبين ومدرب.. برشلونة يتعثر في أولى جولات الدفاع عن لقب الدوري أمام خيتافي 56 دقيقة | الدوري الإسباني
رومانو: تمت.. كايسيدو إلى تشيلسي حتى 2031 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - فيفا يمنح كهربا مهلة جديدة لسداد غرامة الزمالك 2 "ردا على ما أثاره رئيس النادي السابق" بيان من شيكابالا إلى جماهير الزمالك لتوضيح بعض النقاط 3 تقرير: محمد شريف ينتقل لـ الخليج السعودي 4 في الجول يكشف قائمة الأهلي الأولية - كريم وليد على رأس 31 لاعبا لموسم 2023-24