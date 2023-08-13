استراحة الدوري الإسباني - خيتافي (0)-(0) برشلونة.. الكتلان بـ 10 لاعبين
الأحد، 13 أغسطس 2023 - 22:26
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة خيتافي ضد برشلونة في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.
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استراحة
ق 42 طرد مباشر.. رافينيا يغادر الملعب بعد ضرب بالمرفق لجاستون ألفاريز
ق 40 رافينيا يسدد مجددا والكرة تصطدم بالدفاع
ق 38 إنذار لرافينيا بسبب تدخل عنيف
ق 37 رافينيا يسدد ولكن سوريا يتألق في الإبعاد
ق 30 تسديدة خطيرة من خوان إجلسياس ولكن تير شتيجن يتصدى
ق 27 سقوط جوندوجان مصابا وتلقيه العلاج بعد ضربة من داميان سواريز
ق 26 تسديدة خطيرة من أوريول روميو ولكنها بجوار القائم
ق 4 خوانمي لاتاسا يسدد بشكل سيئ من انفراد ويطالب بركلة جزاء ولكن الحكم يأمر باستمرار اللعب
ق 2 إلكاي جوندوجان الوافد الجديد يسدد من تمريرة رافينيا ولكن الحارس دافيد سوريا يتصدى
بداية المباراة
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