استراحة الدوري الإسباني - خيتافي (0)-(0) برشلونة.. الكتلان بـ 10 لاعبين

تشكيل برشلونة - جوندوجان أساسي في بداية حملة الدفاع عن اللقب

ريال مدريد يعلن إصابة ميليتاو بقطع في الرباط الصليبي

مواعيد مباريات اليوم الأحد 13 أغسطس - صلاح في قمة تشيلسي وليفربول.. وبرشلونة في الدوري

أنشيلوتي: حالة ميليتاو لا تبدو جيدة.. ولا يمكن القول إن مودريتش وكروس أصبحا من البدلاء

بيلينجهام يتألق وإصابة في الدفاع.. ريال مدريد يفتتح مشوار الدوري الإسباني بالفوز على بلباو

انتهت في الدوري الإسباني - أتلتيك بلباو (0)-(2) ريال مدريد

تشافي: لا ضرورة للحديث عن ديمبيلي مرة أخرى.. وهذا موقف أراوخو وكريستنسن

تشكيل ريال مدريد - أنشيلوتي يخلص لعاداته.. مودريتش وكروس على مقاعد البدلاء