فرج عامر يكشف قيمة صفقة إعارة أحمد مصطفى إلى الأخدود

الأحد، 13 أغسطس 2023 - 21:46

كتب : هاني العوضي

أحمد مصطفى - سموحة

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة المقابل المادي لإعارة لاعبه أحمد مصطفى إلى الأخدود السعودي.

وكان الأخدود قد أعلن في يوليو الماضي عن ضم أحمد مصطفى لاعب سموحة.

وانضم أحمد مصطفى إلى الأخدود السعودي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

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وكشف فرج عامر عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" أن قيمة انتقال أحمد مصطفى إلى الأخدود 100 ألف دولار.

ونشر فرج عامر الشيك الخاص بقيمة الصفقة والبالغ 100 ألف دولار.

اللاعب البالغ 25 عاما سبق له ارتداء قمصان الداخلية وبتروجت والإسماعيلي قبل أن ينضم لسموحة الموسم المنقضي.

ولا يعد مصطفى غريبا عن السعودية إذ وُلد بها ويمتلك مصطفى تجربتين في السعودية بقميصي أبها والعدالة، وارتدى قميص الفريقين في 9 مباريات بالدوري وكأس الملك.

كما خاض تجربة احترافيه في صفوف جينت البلجيكي في 2018 لعب خلالها مباراة واحدة فقط.

وفي الدوري المصري خاض اللاعب 101 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع 6.

وتأهل الأخدود للدوري السعودي من دوري يلو حيث يمثل مدينة نجران ويقود البرتغالي جورج ميندونكا.

وسيخوض الفريق أول مباراة له في الدوري السعودي ضد الشباب يوم 14 أغسطس المقبل.

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