تشكيل برشلونة - جوندوجان أساسي في بداية حملة الدفاع عن اللقب

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة عن تشكيله لبدء حملة الدفاع عن اللقب، في الجولة الأولى ضد خيتافي.

وظهر في التشكيل الأساسي إلكاي جوندوجان لاعب وسط مانشستر سيتي القادم في صفقة انتقال حر، وأوريول روميو لاعب الوسط القادم من ساوثامبتون.

ونجح برشلونة في تسجيل إلكاي جوندوجان صباح أمس السبت.

أما المدافع إنيجو مارتينيز ثالث صفقات الصيف، فيغيب بداعي الإصابة، بينما يتواجد الثنائي رونالد أراوخو وأندرياس كريستنسن في التشكيل الأساسي، بعد أن أكد المدرب تشافي هيرنانديز جاهزية الثنائي للمباراة.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جول كوندي - رونالد أراوخو - أندرياس كريستنسن - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: أوريول روميو - فرينكي دي يونج - إلكاي جوندوجان

خط الهجوم: رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - بيدري

وتوج برشلونة بلقب الدوري في الموسم الماضي 2022-2023.