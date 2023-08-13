كرة سلة - الأهلي يضم كيجو

الأحد، 13 أغسطس 2023 - 20:58

كتب : FilGoal

مصطفى كيجو

أعلن النادي الأهلي ضم مصطفى كيجو لاعب منتخب مصر لكرة السلة من أجل تدعيم صفوف الفريق.

وقضى كيجو فترة احتراف قصيرة مع فريق الشمال القطري في النصف الثاني من الموسم المنقضي.

وكان كيجو قد انتقل إلى الشمال القطري في نهاية فبراير الماضي بعد فسخ تعاقده مع الزمالك بسبب مستحقاته المالية المتأخرة.

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وكشف الأهلي عن ضم كيجو لمدة أربعة مواسم في صفقة انتقال حر.

وعلى جانب آخر ينتظر الأهلي قرار أجوستي بوش المدير الفني من أجل حسم مصير محترف الفريق.

ولم يتخذ الأهلي قراره النهائي بشأن استمرار مايكل تومسون محترف الفريق أو استبداله بلاعب آخر بعد نهاية تعاقده بنهاية الموسم المنقضي.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي قد أتم اتفاقه بضم عمر عبادة لاعب منتخب تونس لتدعيم صفوف الفريق في بطولتي كأس الإنتركونتينتال والبطولة العربية.

ونجح الأهلي في حصد ألقاب دوري المرتبط ودوري المحترفين وكأس مصر وبطولة الدوري الإفريقي عن الموسم المنقضي.

ويستعد فريق سلة الأهلي لانطلاق مشواره في الموسم الجديد بخوض منافسات كأس الإنتركونتينتال أو ما يعرف بكأس العالم للأندية.

وأسفرت القرعة عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى بجانب سيسي فرانكا البرازيلي وإجنيت بطل دوري التطوير الأمريكي.

وتقام البطولة في سنغافورة خلال شهر سبتمبر المقبل.

كرة سلة الأهلي مصطفى كيجو
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