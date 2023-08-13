وادي دجلة يضم دحروج من أسوان

الأحد، 13 أغسطس 2023 - 20:36

كتب : FilGoal

أحمد دحروج - وادي دجلة

أعلن نادي وادي دجلة ضم أحمد دحروج قادما من أسوان.

ولم يعلن النادي مدة أو قيمة الصفقة.

وأصبح دحروج تاسع صفقات الفريق الأصفر والأسود والذي سينافس الموسم المقبل في دوري المحترفين (القسم الثاني).

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وجاءت صفقات دجلة حتى الآن: عبد الكافي رجب ومحمد الشبيني وعبد الله كامل ويوسف محسن وأحمد رفعت ومؤمن عاطف وأحمد داهش ووليد عطية وأحمد دحروج.

وشارك دحروج البالغ 26 عاما الموسم الماضي مع أسوان في 19 مباراة في الدوري المصري.

ويشغل دحروج مركز قلب الدفاع والظهير الأيسر.

وهبط دحروج رفقة أسوان في الجولة الأخيرة من الموسم المنقضي.

ويشارك دجلة في دوري المحترفين الموسم المقبل بعدما حل ثانيا في ترتيب مجموعة القاهرة خلف زد.

وادي دجلة أسوان أحمد دحروج
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